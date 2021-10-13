Ракурс

Школа или стадион?

13.10.2021
19

В Семее на месте стадиона «Ертіс» (бывший «Пищевик») планируют построить школу.

По словам заместителя акима города Димитрия Гарикова, сейчас рассматривается лишь процедура изъятия земли у собственника, стадион пока не закрывают.

– Срок аренды земли собственником завершается в 2024 году. До этого времени года стадион может действовать. Процедура изъятия земельного участка нужна, чтобы разрабатывать проектно-сметную документацию. Необходимо провести юридические процедуры, чтобы передать документы проектной организации. То есть будет процесс проектирования, а после – выделение финансирования, – уточнил Димитрий Гариков.

В свою очередь собственник выступает против. По словам владельца, главный вопрос не в деньгах, а в сохранении стадиона.

– Мы купили имущество стадиона в 1996 году. Тогда государство не выдавало акты, был лишь техпаспорт. За эти 25 лет мы сохранили спортивное сооружение, здесь по сей день играют дети в футбол, тренируются ребята из школы олимпийского резерва. Зимой заливаем каток. Зачем строить школу, но при этом губить стадион? Можно купить спецшколу рядом или построить в другом месте. Мы болеем не за имущество, а за стадион. Хотим, чтобы он остался. Мне не нужно имущество, мне не нужны деньги. Мы согласны государству отдать этот участок, но с условием, что он останется стадионом, – говорит собственник Дауырбек Айманов.  

В настоящее время вопрос находится на стадии рассмотрения.

Флора Левина

Семей

13.10.2021
19

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