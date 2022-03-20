Школа для жизни

Продолжительный период действия ограничительных мер стал настоящим испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для образования. Детские сады, школы, колледжи и вузы были вынуждены практически в одночасье перейти на дистанционный формат работы, что потребовало не только пересмотра всех учебных планов и изменения форм и методов обучения, но и значительного пополнения материально-технической базы.

Как показало время, благодаря тому, что в регионе загодя поставили задачу по массовой компьютеризации школ и приобретения кабинетов новой модификации, Восточный Казахстан одним из первых преодолел все трудности карантинных мер и в короткие сроки наладил обучение школьников и студентов в режиме реального времени.

Прицел на цифровизацию

Как сообщил на недавней встрече с населением Усть-Каменогорска аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, только за последние два года в ВКО был обновлён компьютерный парк школ на 33 тысячи единиц, и если раньше на один компьютер приходилось шесть учеников, то теперь этот показатель сократился вдвое. Среднереспубликанский показатель оснащённости компьютерами учащихся остаётся на прежнем уровне – шесть человек на компьютер. Кроме того, для увеличения охвата детей и углубления их компетенций по IT-направлениям в текущем году на территории области будет открыто 30 школ программирования.

В целом, согласно данным официальных источников, для повышения уровня знаний в сфере программирования и IT-технологий во всех 647 школах Восточно-Казахстанской области внедряется углублённая IT-программа по международному стандарту для учащихся и педагогов школ по IT-компетенциям, включающая такие направления, как 3D-моделирование, программирование и робототехника.

Так, с момента старта дистанционного обучения в кратчайшие сроки в городах и районах ВКО сделали всё возможное, чтобы максимально обеспечить необходимой техникой детей, не имеющих дома компьютеров и Интернета.

По словам Даниала Ахметова, в первые же недели пандемии в области было приобретено 33,7 тыс. компьютеров. Вкупе с предыдущими приобретениями оргтехники за счёт спонсорской помощи предприятий ВКО в целом получилось 54 тыс. единиц. Параллельно местная исполнительная власть в городах и районах ВКО работала над подключением к Интернету всех имеющихся школ. Нередко процесс цифровизации достигал охвата всего населённого пункта, потому что в режиме удалённой работы оказались не только школьники и студенты, но и их родители, которым также требовался свободный доступ к высокоскоростному Интернету. Так, в кратчайшие сроки удалось подключить к Всемирной сети более 90% от общего количества учащихся, 6% школьников были обеспечены роутерами.

Однако проблема дальнейшей цифровизации всё ещё остается актуальной, поскольку в ВКО несколько самых отдалённых населённых пунктов до сих пор не имеют доступа к широкополосному Интернету. Дети в этих сёлах учились в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм.

Счастливое детство

За годы Независимости в Восточно-Казахстанской области построено 278 детских садов. Многие из них были возведены по инициативе предпринимателей Востока в рамках реализации программы государственно-частного партнёрства. На сегодняшний день они полностью удовлетворяют потребность в развитии, социализации и качественной подготовке детей к школьной жизни.

Охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет по области составляет 100%, от 2 до 6 лет – 97,5%.

– Только в прошлом году в областном центре было открыто 8 детских садов на 1417 мест, в текущем году запланировано открытие детского сада «Акбота» на 150 мест. Кроме того, будут возвращены в коммунальную собственность два типовых здания бывших детских садов и проведена их реконструкция, – отметил аким области.

По информации отдела образования Бескарагайского района, здесь работают четыре детских сада: два государственных и столько же частных, 11 мини-центров при школах полного дня пребывания и 21 мини-центр краткого пребывания. В 2020-2021 учебном году в районе дополнительно открыли мини-центры полного дня пребывания при школах в сёлах Кара-Мырза, Долонь и Мостик на 15 детей, а также дополнительные группы по 15 человек в сёлах Бегень и Глуховка.

В Семее насчитывается 60 дошкольных организаций, из которых только 15 – государственные. Остальные детские сады открыты или заново построены по инициативе городских предпринимателей. По мнению руководителя отдела образования Семея Наталии Фесенко, именно так удалось решить проблему занятости детей в возрасте от 3 до 6 лет, создано более 600 новых рабочих мест. Уже в текущем году стартует строительство ещё двух детских садов в посёлках Бобровка (на 320 мест) и Восход (на 140 мест). Кроме того, решается вопрос охвата детей в возрасте 1,5-3 лет, чтобы освободить мамочек, которые хотят вернуться на работу. Аналогичная работа ведётся в регионе повсеместно.

Никакой трёхсменки!

Ещё несколько лет назад практически во всех крупных городах и районных центрах ВКО одной из основных проблем в системе образования оставался вопрос аварийности зданий и вынужденной работы в трёхсменном режиме. Сегодня эти проблемы нашли решение. Так, благодаря массовому строительству новых школ и масштабной кампании по капитальному и текущему ремонту уже существующих объектов образования в области полностью отменили режим работы школ в три ученические смены.

По официальным данным, за годы Независимости на терртории ВКО было построено около 150 школ. И этот процесс не останавливается. Так, для улучшения школьной инфраструктуры и снижения дефицита ученических мест в 2022-2025 годах на терртории области планируется построить 33 новые школы, семь из которых будут введены в эксплуатацию уже в текущем году.

Например, в Усть-Каменогорске в ближайшие четыре года запланировано построить не менее шести школ на 4330 мест. Среди них школа в 19-м микрорайоне для одарённых детей в области математики, физики и информатики на 880 мест, здание для «Білім инновация лицея» на 300 мест и интернатом на 150 мест, а также целый ряд общеобразовательных школ в районах «Нұрлы жол» (на 600 мест), Спорт Кластер (на 1200 мест) и 19-м микрорайоне (на 1200 мест).

Активно строятся новые школы и в Семее. Только в текущем году откроют свои двери новые школы в посёлке Восточный на 1200 мест и в посёлке Степной на 300 мест.

– Также в нынешнем году стартует строительство ещё двух школ. Одна из них будет находиться в посёлке Водный на 600 мест, другая – в новом жилом микрорайоне Карагайлы на 1200 мест. Здесь уже проживают более 10 тыс. семейчан. Большинство – молодые семьи с детьми, поэтому общеобразовательная школа здесь просто жизненно необходима, – пояснила Наталия Фесенко.

По её словам, до 2025 года в Семее построят ещё четыре школы. Уже выделены земельные участки в Карагайлы, массивах «Восточный Левый» и «Восточный Правый», а также посёлке Водный.

Отметим, что новые школы были возведены во многих районах и малых городах области. Причём их оснащение соответствует всем требованиям современной казахстанской школы по стандартам НИШ. Так, в 2020 году открыты школы в селе Караул Абайского района на 300 мест, в селе Ахмирово – на 1 000 мест и в селе Акжар Тарбагатайского района – на 600 мест с интернатом на 300 мест. В 2021 году построены школы в Риддере и в Уланском районе. В текущем году в области запланировано ввести в эксплуатацию ещё шесть школ.

Не припудривали стены

Одной из главных статей расходов системы образования области на сегодняшний день остаётся капитальный и текущий ремонт зданий. К примеру, в Семее в 2021 году на эти цели было затрачено 882 млн тенге, что позволило осуществить текущий ремонт в 49 школах и ещё в пяти сделать капитальный ремонт, заменив кровлю, систему отопления, обновив спортивные залы и школьные столовые. В целом, начиная с 2016 года, в Семее на ремонт учреждений образования затрачено почти 2,5 млрд тенге.

По области на реализацию проектов в сфере образования, касающихся ремонта, были привлечены средства, выделяемые по целому ряду республиканских и областных программ. Среди них «Дорожная карта занятости», «Жанару» и другие. С 2016 года на эти цели выделялось от 2 до 11 млрд тенге, что позволяло привести в порядок не менее ста школ в районах и городах ВКО. Так, если в 2016 году на ремонт школ было выделено всего 2,2 млрд тенге, что позволило отремонтировать 139 объектов образования, то уже в 2020 году этот показатель вырос до 11 млрд тенге, то есть в пять раз. Благодаря программе «Дорожная карта занятости» за эти годы удалось отремонтировать 394 общеобразовательных учреждения.

Стоит отметить, что основной акцент именно на сельских школах и детских садах. К примеру, в 2021 году в Бескарагайском районе провели ремонтные работы на 19 объектах образования, затратив 222,2 млн тенге. В 19 школах обновили оборудование котельных, в 15 учреждениях системы образования района отремонтировали тёплые туалеты. Кроме того, во всех школах и детских садах района установлены водонагреватели, и дети могут пользоваться горячей водой.

Напомним, в текущем году бюджетные заявки в управление образования ВКО поступили от городских и районных подразделений с просьбой выделить финансирование на текущий ремонт для 68 школ. Ещё пять школ нуждаются в капитальном ремонте. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,7 млрд тенге.

Кабинеты новой модификации

Нынешние родители только диву даются, в каких условиях и на каком оборудовании обучаются их дети. Ведь им самим, поколению 1980-х и 1990-х, к сожалению, не пришлось изучать биологию, применяя на уроках микроскопы, а уроки химии проходили исключительно в изучении теории и решении задач. В школах не было бюджета даже на приобретение самого необходимого минимума.

Сегодня ситуация в корне иная. На финансирование системы образования города и районы области, да в целом республики, выделяют огромные суммы бюджетных и внебюджетных средств. Это позволило решить многие насущные проблемы. В том числе и приобретение предметных кабинетов.

Старт этой кампании был дан около пяти лет назад, когда по инициативе Даниала Ахметова была объявлена благотворительная акция в рамках программы «Рухани жаңғыру». В рамках реализации проекта «Менің мектебім» крупные предприятия и предприниматели области, выступая в качестве меценатов, выделяли средства на компьютеризацию школ и закуп предметных кабинетов новой модификации. Именно так в ВКО в обычных средних школах появились современные кабинеты физики, химии, биологии, информатики и робототехники.

Сегодня, благодаря переходу на подушевое финансирование учреждений образования, количество приобретаемых школами специализированных классов и кабинетов значительно возросло. Только по итогам 2021 года, в Восточном Казахстане приобретено 250 предметных кабинетов на 1 млрд тенге.

К примеру, если в прошлые годы за счёт местного бюджета в Семее удавалось приобрести оборудование для 15 кабинетов, то в 2021 году – уже для 50 кабинетов на сумму 295 млн тенге.

В последние два года стали внедрять ещё одно новшество – STEM-кабинеты. Отметим, что STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) образование — это модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему. В её основе интегративный подход: биологию, физику, химию и математику преподают не по отдельности, а в связи друг с другом для решения реальных технологических задач. Педагоги проходят курсы повышения квалификации, чтобы быть готовыми ответить на все вопросы юных почемучек. И эта работа будет продолжена.

К слову, за несколько лет более двух тысяч педагогов прошли подготовку по программированию (Python, Flask), робототехнике (Arduino, IoT) и 3D-моделированию (Blender). Школы области дооснащены дидактическими электронными материалами, роботами-конструкторами, дронами. Для работы с новым оборудованием предусмотрена курсовая подготовка 600 учителей информатики и физики.

Три кита – три языка

В своё время именно Восточно-Казахстанская область стала пилотной площадкой по внедрению трёхъязычного образования. Итоги предварительного тестирования учителей ВКО в 2016 году выявили целый ряд «узких мест» в подготовке педагогических кадров филологического направления. Исходя их этих результатов, были составлены учебные программы и разработаны краткосрочные курсы и семинары для повышения квалификации учителей казахского, русского и английского языков.

Реализацию пилотного проекта завершили в 2019 году, при этом особое внимание уделили повышению компетенций педагогов. За три года курсы повышения квалификации прошли 3700 учителей языковых дисциплин. А школьникам области стали доступны международные олимпиады и конкурсы, где честь страны нужно защищать на иностранных языках.

– В 2020 году был дан старт новому этапу программы внедрения полиязычного образования, на что был предусмотрен 1 млрд тенге. На сегодняшний день почти четыре тысячи учителей области повысили уровень владения методикой преподавания языков с 14 до 89%, что увеличило средний показатель качества знаний учащихся с 20 до 53%, – подчеркнул глава региона.

По итогам 2021 года обучено 200 педагогов лидирующих 100 школ по углублённой программе практического казахского языка, которая внедрена в учебный процесс экспериментально. В 2022 году запланирована переподготовка ещё 761 педагога Восточного Казахстана.

Вместе с тем по недавно проведённой независимой оценке знаний у 2200 учителей казахского языка в школах с русским языком обучения и русского языка в школах с казахским языком обучения выявлено, что 49% педагогов казахского и 28% русского языка имеют только базовый и элементарный уровни.

Для повышения их квалификации на базе ВКГУ им. С. Аманжолова с 1 февраля для учителей казахского языка и с 1 апреля текущего года для педагогов русского языка организованы дополнительные курсы.

Молодой специалист

В корне изменился сам принцип подготовки кадров. Современный рынок требует специалистов с гибким набором качеств и профессиональных знаний. На базе вузов и колледжей практически ежегодно появляются новые, востребованные на рынке труда, специальности.

Хорошо зарекомендовала себя система дуального обучения совместно с производственными площадками на базе предприятий ВКО. Так, в 59 колледжах из 82 внедрено дуальное обучение с охватом более 5 тысяч студентов. Заключены договоры с 714 предприятиями, в рамках которых выпускники проходят стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, уже сейчас в области успешно действуют 11 Центров компетенций, ещё три по металлургической отрасли, с привлечением Бакырчикского горнодобывающего предприятия, Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината и Ульбинского металлургического завода, будут открыты в течение этого года.

По мнению специалистов, благодаря открытию Центров компетенций, оснащённых современным оборудованием и техникой, количество компетенций по участию в национальном чемпионате WorldSkills с 2016 года увеличилось с 6 до 50, увеличилось и количество участников регионального чемпионата с 37 до 300 человек.

В 2021 году команда Восточно-Казахстанской области третий раз подряд заняла первое общекомандное место в Национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan, где соревновались лучшие колледжи республики.

Главной заботой стало обеспечение выпускников школ области качественным средним профессиональным и высшим образованием.

Чтобы сократить до минимума «утечку мозгов» за рубеж и за пределы Восточно-Казахстанской области, успешно реализуется проект «Білікті маман». Одарённые ребята и дети из многодетных и малообеспеченных семей могут получить грант на бесплатное образование в колледжах и вузах ВКО, став профессионалами своего дела, и применять полученные знания на производстве. На образовательные гранты акима ВКО за последние годы выделено около 5 млрд тенге.

– Увеличение количества государственных грантов и грантов местных исполнительных органов дало возможность восполнить рынок труда региона молодыми кадрами и успешно реализовать проект «Білікті маман» по таким направлениям, как образование, искусство и гуманитарные науки, бизнес, менеджмент и право, естественные науки, математика и статистика, информационно-коммуникационные технологии, инженерия, производственная и строительная промышленность, сельское хозяйство и биоресурсы, медицина, – считает ректор ВКУ имени Сарсена Аманжолова Мухтар Толеген.

По его словам, ВКУ имени С. Аманжолова принимает непосредственное участие в программе по снижению оттока выпускников школ и повышению конкурентоспособности региональных вузов, координируемой Управлением образования Восточно-Казахстанской области. За последние три года количество студентов возросло с 4 до 9 тысяч.

Кроме того, вуз открывает новые образовательные программы, уникальные для нашей области: с 2018 года были получены лицензии на 17 образовательных программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры и три инновационные образовательные программы, среди которых «Компьютерная мехатроника», «Цифровая гуманитаристика» и «Оздоровительная физическая культура».

– В рамках заключённого Меморандума о сотрудничестве между ВКУ имени С. Аманжолова и Управлением образования ВКО проводится целый ряд мероприятий, одним из которых является стенд-моб «Моя профессия – залог процветания страны!», в рамках циклограммы профориентационной работы высших учебных заведений и учебных заведений системы ТиПО. Последние четыре года университет принимает активное участие в областном фестивале профессий MY PRO для учащихся 7-11 классов школ, организованном Управлением образования ВКО, Центром ТиПО и ПК с целью популяризации рабочих профессий среди молодёжи региона, – отметил Мухтар Толеген.

Аналогичная работа ведётся и в других региональных вузах.

Огромное внимание уделяется созданию комфортных условий для студентов. Запланировано открытие 11 студенческих общежитий на 4,6 тыс. мест. Например, недавно в Семее для студентов Электротехнического колледжа и Высшего медицинского колледжа им. Д. Калматаева были построены два общежития по 350 мест каждое. В настоящее время ведётся разработка ПСД для строительства ещё 9 общежитий (4 для вузов и 5 для колледжей). Кроме этого, частные учебные заведения планируют открыть 4 общежития на 670 мест.

Эти меры позволили в кратчайшие сроки сократить отток абитуриентов за пределы области и страны в пять (!) раз.

За последние годы система образования области претерпела кардинальные изменения. Многого удалось достичь и выйти на передовые позиции в масштабах всей республики, этого не станут отрицать даже скептики.

Но есть ещё, над чем поработать. Это и ликвидация дефицита мест для дошколят в возрасте до трёх лет, и строительство новых школ. Остались ещё вопросы в подготовке педагогических кадров, организации качественного образования в колледжах и вузах. Главная же цель приложения средств и сил одна – дать подрастающему поколению как можно больше возможностей вырасти гармоничными, образованными, конкурентоспособными людьми, достойными гражданами суверенного Казахстана.

Софья Соболевская

Фото из архива редакции