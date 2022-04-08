Школа будущих инженеров

В Восточном Казахстане на базе ВКТУ им. Д. Серикбаева открылась первая в стране сетевая инженерная школа.

EKTU Educational Academy – это уникальная площадка для определения будущего учеников. Проект направлен на повышение мотивации и интереса школьников к таким важным техническим предметам, как физика и математика, и должен стать мощным образовательным центром и звеном программы «Школа – вуз – предприятие».

Масштабный проект, реализуемый при поддержке Управления образования ВКО, объединит на площадке ВКТУ школьников 9 – 11 классов из 27 школ области. Они будут углублённо изучать математику, физику, химию, информатику.

– В последние годы заметно снизился процент абитуриентов, которые при сдаче ЕНТ выбирают физику и математику в качестве профильных предметов, – комментирует ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Жасулан Шаймарданов. – Для решения этой проблемы университет уже несколько лет ведёт работу по созданию инженерных классов в школах области, в каникулярное время ребята на базе вуза «подтягивают» знания по физике и математике. Этот опыт оказался успешным и перешёл на совершено новый уровень.

Индустриально-инновационная программа Казахстана, по словам руководителя вуза, является одним из самых наукоёмких государственных проектов современности, особенно для отраслей промышленности. Поэтому квалификация инженеров для работы в этой отрасли требует основательной подготовки, которую можно получить только на основе таких дисциплин, как математика, теоретическая механика, начертательная геометрия, физика, сопротивление материалов, химия и другие.

– Наступает период глобального инновационного развития, – отмечает Жасулан Шаймарданов, – который будет способствовать экономическому росту Казахстана. Наш университет видит свою роль на этом пути – оказать помощь детям в изучении физики и математики, для того чтобы после школы они могли смело поступать и обучаться на инженерных специальностях.

Директор ВКО Центра новых технологий в образовании Сергей Коваленко, поздравляя технический университет с открытием сетевой инженерной школы, отметил, что это важнейший шаг в подготовке профессиональных инженерных и научно-педагогических кадров и повышении их квалификации.

EKTU Educational Academy в скором времени начнёт набор учеников и учителей.

– В рамках сетевой инженерной школы ученики будут проходить усиленную подготовку по инженерной математике и физике, реализовывать прикладные научные проекты, участвовать в олимпиадах. В период каникул им будет предоставлена научно-исследовательская и лабораторная база университета. Кроме того, старшеклассники пройдут подготовительный и адаптационный этап в рамках летней школы в летнем экспедиционном кампусе «Простор» на берегу Бухтарминского водохранилища, где смогут совмещать отдых и учёбу, – сообщили в медиацентре ВКТУ.

Учителя физики и математики будут осуществлять свою деятельность в составе факультета базовой инженерной подготовки. Обучение будет проходить как в очном, так и в дистанционном режиме. Кроме того, в проведении олимпиад планируют задействовать зарубежных партнёров университета, что послужит усилению значимости полученных знаний.

Сетевая инженерная школа укомплектована современной техникой, благодаря чему дети будут заниматься в голографическом классе, оборудованном 3D-монитором, 3D-очками и особым программным обеспечением для моделирования.

– Школа станет одним из звеньев модели непрерывного инженерного образования, – резюмировал Жасулан Шаймарданов. – Из её стен будут выпускаться разносторонне развитые, технически грамотные молодые люди, имеющие навыки проектной деятельности. Поэтому наряду с теоретической подготовкой особый акцент будет сделан на практику.

Бахыт Сарсембаева

Фото медиацентра ВКТУ