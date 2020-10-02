Шишки собирает, в закрома кладёт 

Осень – пора сбора урожая и для лесников. Только этот урожай не в поле, а в лесу. Это семена культивируемых служителями леса пород деревьев. Для КГУ «Курчумское лесное хозяйство» – сибирского кедра и сосны обыкновенной.

По информации главного инженера по восстановлению леса Кайрата Сагиева, в этом году коллективом учреждения запланировано собрать 50 килограммов семян сибирской лиственницы и 10 – сосны обыкновенной. В настоящее время на семенных площадках лесников находится порядка одной тонны шишек. Однако это ещё не семена. Их необходимо извлечь из шишек, очистить, провеять и просушить. Этим и заняты работники входящих в состав КГУ «Курчумское лесное хозяйство» двух лесничеств – Чердоякского и Пугачёвского.

Прошедших все этапы обработки и достигших кондиционного состояния семян – 25 килограммов. С каждым днём, благодаря работе лесничеств, их количество приумножается. Часть семян хвойных деревьев планируют собрать в Кокпектинском и Уланском районах, где ареалы произрастания хвойных деревьев более обширны, а значит больше и урожай шишек.

– Планируем в октябре оправиться на сбор шишек в два КГУ – «Самарское лесное хозяйство» и «Асубулакское лесное хозяйство», – говорит Кайрат Сагиев. – Привезём оттуда порядка тонны шишек, из которых извлечем 10 килограммов семян. Когда завершим всю кампанию по сбору семян, образцы отправим в лесосеменную инспекцию в Семее. В её лабораториях определят их кондиционность. По этим данным будем производить сезонный высев лиственницы и сосны в Чердоякском и Пугачевском лесничествах.

По информации Кайрата Сагиева, очищенный и просушенный семенной материал хранится в специальных стеклянных бутылях. За 30-40 дней до начала сезона высева он помещается в снежные бурты в целях создания естественной природной среды. В ней и происходит окончательное дозревание семян, которые накануне высева будут извлечены из буртов.

Осенний сбор семян хвойных деревьев лесниками иначе как страдой не назовёшь. Она проводится во имя будущего леса.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район