Широкое применение казахского языка не означает ограничений для других языков

Глава государства подчеркнул, что один из главных символов страны – государственный язык. О том, что казахский язык является государственным языком Казахстана, конкретно написано еще в сложный период 90-х годов в Основном законе. В период Независимости созданы все условия для развития казахского языка. За это время в разы выросло количество школ и учебных заведений, детских садов, в которых обучение ведется на казахском языке. Сегодня значительно возросло число знающих родной язык казахов, а также представителей других этносов. Сформированы все правовые методы и гарантии для того, чтобы сделать казахский язык, действительно, объединяющим фактором народа страны. Проблема в желании. А чтобы у людей было желание овладеть казахским языком – это зависит и от Правительства. Для овладения языком велика роль детской литературы. Поэтому, следует издавать и распространять большими тиражами, кроме лучших произведений казахских литераторов, избранные произведения для детей зарубежных писателей. На них есть большой спрос.

Президент отметил, что знание государственного языка – обязанность каждого гражданина Казахстана. Мы видим, что молодежь за короткое время осваивает английский и другие языки. За время смены целого поколения любой, кто имел желание, мог бы освоить и казахский язык. Но, лучше поздно, чем никогда – главное, чтобы было стремление. По словам Касым-Жомарта Токаева, широкое распространение казахского языка не означает ограничений для других языков, особенно для русского языка. Для развития языков, обычаев и традиций всех этносов будут создаваться условия. Нужно понимать, что знание нескольких языков означает расширение кругозора нашей молодежи. В статье также подчеркивается, что во все времена благодаря единству народ Казахстана преодолевал любые трудности. По различным причинам на казахскую землю прибыло множество представителей других наций. Сегодня для всех этих людей Родина – Казахстан. Полиэтничность стала преимуществом нашей страны. Не сбылись прогнозы многих экспертов, считавших, что полиэтничность создает опасность возникновения внутренних конфликтов в Казахстане. Эффективно работает по направлению сохранения мира и стабильности Ассамблея народа Казахстана. В нашей стране никого не ущемляют в правах по национальному признаку. Созданы условия для всех, созданы равные возможности. Казахстанская политика межнационального согласия признана в мире. Нужно ценить это согласие, основанное на сотрудничестве. Это единственно правильный путь, ведущий к процветанию. Поэтому, сохранение межэтнического мира и согласия – обязанность не только государственных органов, но и всего общества, каждого гражданина. В конечном счете, все ответственны за стабильность и благополучие в стране. Следует всемерно пропагандировать общие ценности, объединяющие народ, закреплять их в сознании людей. Например, нужно разработать концепцию празднования Наурыз мейрамы, обогатить его содержание. Чем больше объединяющих общество ценностей, тем крепче его единство, подчеркнул Президент. KAZINFORM