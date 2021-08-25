Широкие возможности

Больше года в Казахстане действует обязательное социальное медицинское страхование, благодаря которому граждане, в случае возникновения проблем со здоровьем, могут бесплатно получить медицинские услуги, в том числе дорогостоящие.

Так, средняя стоимость кардиохирургических операций составляет больше трёх миллионов тенге, нейрохирургических – 3,5 миллиона тенге, ортопедических – 1,3 миллиона тенге. А протокол экстракорпорального оплодотворения в среднем обходится в 800 тысяч тенге. Пациент со статусом «застрахован» может получить их в рамках ОСМС бесплатно. Однако вне системы обязательного медстрахования остаются ещё 244 тысячи восточноказахстанцев. Они имеют право на получение медицинских услуг в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, но создаются проблемы с доступностью этой части населения к медицинским услугам пакета ОСМС.

Для зарегистрированных в системе Фонд увеличивает финансирование по приоритетным направлениям. Директор Восточно-Казахстанского филиала Фонда социального медицинского страхования Галымжан Абилов рассказал, что с начала этого года было увеличено финансирование дневных стационаров, расширена доступность медицинских услуг на амбулаторно-поликлиническом уровне, а также увеличено финансирование на развитие сельской медицины и охраны детского здоровья, школьной медицины, онкогематологии.

Кроме того, полное финансовое подкрепление со стороны Фонда получили программы «Аңсаған сәби» по увеличению квот на ЭКО и «Қамқорлық» по медицинской реабилитации детей с особыми потребностями.

Таким образом, на этот год бюджет на оказание медицинской помощи населению предусмотрен в размере около 120 млрд тенге, включая объём гарантированной государством медпомощи – 72,6 млрд тенге, и медицинские услуги в пакете ОСМС – 47,2 млрд тенге. По итогам первого полугодия бюджет исполнен на 52 процента. Выросло количество медицинских услуг, оказанных населению.

К примеру, на 63 процента увеличились объёмы консультативно-диагностической помощи на уровне поликлиники, что даёт возможность немного сократить очереди и быстрее выдавать направления на бесплатные обследования для застрахованного населения. Также отмечается рост количества хирургических вмешательств с применением новейших медицинских технологий.

В целом по Восточному Казахстану оказано 3,7 миллиона услуг консультативно-диагностической помощи на сумму 6,4 млрд тенге. Это на один миллион услуг больше, чем в первом полугодии 2020 года. Только за первые шесть месяцев текущего года из Фонда профинансировано свыше 33 тысяч услуг КТ, МРТ, 162 тысячи скрининговых исследований. Кроме того, с начала года в медицинских организациях области проведено 197 операций за счёт средств Фонда.

Ведомство продолжает стимулировать развитие медицинской реабилитации, в том числе на амбулаторном уровне. Особое внимание уделяют постковидной реабилитации.

– Фонд всячески поддерживает развитие реабилитации в стране, в том числе постковидной, которая позволяет предупредить на ранних стадиях развитие опасных хронических заболеваний, лечение которых может потребовать внушительных финансовых затрат из бюджета здравоохранения, – отметил Галымжан Абилов.

По его данным, с начала года услуги реабилитации оказаны на сумму более 915 млн тенге. В дневных стационарах реабилитацию прошли свыше тысячи пациентов, в круглосуточных стационарах – 4,6 тысячи пациентов. На амбулаторно-поликлиническом уровне оказано 526 тысяч услуг на сумму 644 млн тенге.

– Хочется отметить, насколько упростился для казахстанцев доступ к ПЦР-исследованиям за счёт средств Фонда медстрахования. Если за весь прошлый год было проведено порядка 156 тысяч ПЦР-тестов, то за первые шесть месяцев нынешнего года уже профинансировано 160 тысяч исследований на обнаружение КВИ. Что касается выездов мобильных бригад, то по ним также отмечается значительная динамика роста, – рассказал Галымжан Абилов.

В целом финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом составило почти 12 млрд тенге, в том числе более пяти млрд – на надбавки медработникам, почти три млрд – на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ, свыше одного млрд – на услуги ПЦР-диагностики, 920,5 млн – на выезды мобильных бригад, 39,6 млн – на услуги стационаров на дому.

Одно из главных направлений работы Фонда – обратная связь с населением. Специалисты оказывают населению квалифицированную информационную и консультационную поддержку, принимая в обработку жалобы, вопросы и предложения.

– В первом полугодии через официальные каналы обратной связи Фонда – контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz , Saqtandyrybot в Telegram, в блог министра здравоохранения и на сайт Министерства здравоохранения поступило более 20 тысяч обращений, из которых 535 – от населения Восточного Казахстана, – подчеркнул Галымжан Абилов.

Как ключевой участник системы здравоохранения, Фонд продолжает работу над совместным решением вопросов и обращений, при этом сохраняя главную цель – защиту прав пациентов. По словам Галымжана Абилова, чаще всего население отмечает недоступность консультативно-диагностических услуг, их длительное ожидание, грубое отношение и некомпетентность медицинских работников, качество оказания медицинской помощи, направление на платные услуги, отказ в госпитализации.

– Эксперты Фонда выявили 57 тысяч дефектов с начала этого года. С учётом штрафов сумма составила 655 млн тенге. Из них фактически неоказанные услуги, так называемые приписки, составили 285 случаев. Наши эксперты постоянно работают над улучшением качества и доступности медицинских услуг. В конечном счёте все делается для того, чтобы права пациентов были соблюдены, – резюмировал спикер.

Дарья Антон

Фото из архива редакции