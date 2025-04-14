Шемонаиха – центр роста и перемен

Шемонаихинский район занимает важное место в социально-экономической структуре Восточно-Казахстанской области благодаря высокому аграрному потенциалу, развитой инфраструктуре, крестьянским хозяйствам и стратегическому расположению вдоль ключевых транспортных артерий областного и республиканского значения. Глава региона Нурымбет Сактаганов ознакомился с работой социальных и производственных объектов Шемонаихинского района, развитие которых отражает приоритеты Восточного Казахстана.



ОБРАЗОВАНИЕ



В четвёртой четверти учебного года в Шемонаихе начала работу первая комфортная школа, построенная с нуля в рамках одноимённой национальной программы, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Средняя школа №4 имени Шакарима, ранее размещавшаяся в строении 30-х годов прошлого века, теперь расположена в новом здании по улице Путейской, 16/1.



Учебное заведение рассчитано на 300 учащихся. Особое внимание здесь уделено инклюзивности – теперь школьники с особыми образовательными потребностями, которые до этого обучались на дому, могут посещать занятия в формате офлайн. В школе помимо современных аудиторий оборудованы STEM-кабинет, классы творчества, театральный кружок, спортивный зал, центр профориентации, а также кабинет инклюзивного образования «Дана бала».



– Здание и оснащение школы современные, но нужно подумать и о благоустройстве территории: провести озеленение, высадить деревья, а также обустроить комфортный подъезд к учреждению – как для автомобилей, так и для пешеходов, – поручил акимату Шемонаихи глава региона.



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Шемонаихинский район – традиционно сельскохозяйственный регион с благоприятным климатом, способствующим развитию аграрного сектора и фермерских хозяйств. Одним из таких крупных комплексов является основанное в 1996 году предприятие «Камышинское», которое сегодня входит в число ведущих сельхозпроизводителей региона. На предприятии трудятся около 400 человек, а общее поголовье крупного рогатого скота превышает 5 800 голов, также разводятся лошади и верблюды. Ежегодно здесь производят более 14 400 тонн молока и 625 тонн мяса. «Камышинское» включает молочно-товарную ферму, комбикормовый завод, пекарню, откормочные площадки и пашни. На полях хозяйства выращиваются кукуруза, подсолнечник, гречиха, пшеница, овёс и люцерна.



Важной темой обсуждения в «Камышинском» стало кадровое обеспечение агросектора. Директор предприятия Владимир Акулов отметил, что развитие агробизнеса требует инвестиций не только в технику и инфраструктуру, но и в подготовку кадров.



Новое предприятие по переработке молочной продукции ТОО «Сивер+» образовано на базе бывшего маслозавода и оснащено современным оборудованием. В ассортименте – кисломолочная продукция, поставки которой планируются в Усть-Каменогорск и Карагандинскую область. Особое внимание на предприятии уделяется подготовке кадров: ведётся работа с местным колледжем в системе дуального обучения.



– Проект реализуется в рамках Единой комплексной программы развития предпринимательства с субсидированием процентной ставки. Это ещё один пример того, как государственная поддержка способствует запуску значимых для региона производств, – отметил Нурымбет Сактаганов.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Аким ВКО также ознакомился с деятельностью Шемонаихинской районной больницы. Учреждение обслуживает более 41 тысячи человек и располагает 102 койками круглосуточного стационара. В штате – свыше 450 сотрудников, включая 60 врачей. Поликлиника рассчитана на 816 посещений в смену, приём ведётся по различным направлениям, используются современные технологии диагностики.



Глава региона обсудил с медперсоналом ключевые проблемы – прежде всего, кадровый дефицит. На сегодняшний день больница испытывает нехватку около 20 специалистов. При этом возник своеобразный юридический парадокс: несмотря на то что больница считается районной, она расположена в городе Шемонаиха, а значит, меры поддержки в виде подъёмных на прибывших сюда специалистов не распространяются. Однако городской акимат взял на себя обеспечение медиков жильём и успешно с этим справляется.



– Медицинская сфера – один из наших приоритетов. Важно, чтобы жители даже самых отдалённых населённых пунктов имели доступ к качественной помощи, а врачи работали в достойных условиях, – резюмировал глава региона.

Дамир Омаров

Фото Махаббат Ахметжанова

