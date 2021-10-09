Шефы на улицах

В Семее дан старт новой городской акции «Лучшая улица города», в рамках которой коллективы Государственных организаций и учреждений взяли под своё шефство городские улицы.

Они не только будут проводить там субботники, но и работать с предприятиями, расположенными в этом районе, чтобы они поддерживали вокруг себя чистоту и порядок, подновляя фасады и благоустраивая прилегающую территорию.

О проекте «Шефство над улицей» руководителям бюджетных организаций, представителям общественности и предпринимателям Семея рассказал аким города Бакытжан Байахметов.

– Это не наша идея, а давно забытая традиция. Но забытое – не значит плохое. Наоборот, положительный опыт прошлых лет работы городов и населённых пунктов стоит возродить и применить на практике, – отметил Бакытжан Байахметов.

По его словам, город ежегодно выделяет на содержание улиц приличные средства, но их всё равно хватает на охват лишь 40 процентов от общего объёма. Да и качество обслуживания по содержанию дорог, озеленению и благоустройству со стороны подрядных организаций заслуженно порицается горожанами.

– Все мы хотим жить в чистоте и уюте, но без хозяйского глаза, контроля и присмотра город зачахнет, зарастёт мусором, станет серым и непривлекательным. Поэтому, если каждый из нас, семейчан, не возьмёт на себя часть ответственности за свой город, мы так и не добьёмся желаемого. Хочу с радостью отметить, что ни один из коллективов, к которым мы обратились с предложением принять участие в проекте «Шефство над улицей», не отказался. Более того, многие с энтузиазмом взялись за дело. За что я им благодарен и признателен, – поблагодарил аким города.

Действительно, некоторые учебные заведения Семея уже успели провести на своих улицах первые субботники. Так, коллектив СОШ №41 не только самостоятельно очистил от сухостоя и опавших листьев ул. Титова, но и привлёк к добровольному субботнику коллективы промышленных предприятий, расположенных на ней.

Работу в новом городском проекте «Шефство над улицей» пока начали коллективы 33 городских учреждений. В большинстве это общеобразовательные школы, колледжи и высшие учебные заведения, а также учреждения культуры и здравоохранения. Однако есть и предприятия, присоединившиеся к новой инициативе. К примеру, ТОО «Qazaq-Astyq Group» под руководством Николая Ушакова взяло под свою опеку улицу Усть-Каменогорскую, а ТОО «Роза» во главе с депутатом областного маслихата Альбиной Ахметовой теперь шефствует над ул. Шугаева.

Как отметил Бакытжан Байахметов, шефы не только будут ответственны за санитарное состояние своей подопечной улицы, но и будут работать с предприятиями, расположенными на ней. Это профилактические беседы о саночистке прилегающей территории, её благоустройстве и озеленении, а также опрятном виде фасадов зданий.

– Предприниматели прекрасно осведомлены о необходимости поддержания чистоты и порядка на территории в радиусе пяти метров от своего здания, но, к сожалению, далеко не все правила благоустройства соблюдают в полной мере. Поэтому мы рассчитываем на помощь наших шефов, – дополнил руководитель аппарата акимата Семея Сержан Азбергенов.

В рамках проекта объявлен ежегодный конкурс на лучшую улицу Семея. Её итоги будут подводиться в День города. При этом на улице, ставшей победительницей конкурса, появятся новые детские или спортивные площадки, а коллективы шефской организации будут поощрены почётными грамотами и благодарственными письмами городского акимата.

Софья Соболевская

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Семей