Шедевры, приносящие удачу

Десятки наших земляков, талантливых представителей науки, культуры, искусства, медицины и других сфер жизни, стали участниками проекта

«100 новых лиц Казахстана». В число «самых-самых» вошёл и ремесленник Абылайхан Асылбай.

В последние годы об Абылайхане регулярно рассказывают и в местных, и в республиканских СМИ. Без него не обходится ни одна выставка «прикладников», он с завидным постоянством выигрывает всевозможные конкурсы среди ремесленников, зачастую не оставляя шансов даже более опытным коллегам по цеху. Мало кто может предположить, что история успеха началась с несчастного случая, который едва не стоил мастеру жизни.

…В 1996 году 34-летний строитель Абылайхан Асылбай упал с крана. Позвоночник буквально рассыпался на кусочки. Врачи сразу поставили ему страшный диагноз и дали 1 группу инвалидности. «Он не будет ни сидеть, ни стоять», – предвещали безрадостное будущее люди в белых халатах. Три года Абылайхан провёл в горизонтальном положении. Его «спутниками» стали невыносимые боли и пролежни, а многие друзья и родственники отвернулись от безнадёжного инвалида, первая жена и дети остались жить в Алматы, где он проживал до развода. Ухаживала за ним только сестра, у которой он поселился после переезда в Семей.

Абылайхан оказался не из тех, кто сетует на судьбу и ждёт помощи. В прошлом спортсмен – марафонец и дзюдоист, он и в этой, казалось бы, безнадежной ситуации проявил силу воли и начал заниматься по методу Дикуля. Превозмогая боль, каждый день терпеливо разрабатывал своё покалеченное тело, пока не достиг первых значительных результатов – заново научился сидеть. Ручки тренажёра в руках потомственного ремесленника сменились инструментами. Он начал чинить соседям вышедшую из строя бытовую технику, латал обувь, мастерил игрушки для детей, вырезал фигурки из дерева, главным в тот момент для него было не сидеть без дела.

– У меня с детства была тяга к прикладному искусству. Это в крови. Ведь дед по линии матери был ювелиром, а отец всю жизнь работал кузнецом. Любовь к ремеслу передаётся у нас в семье из поколения в поколение, – рассказал Абылайхан Асылбай.

Однажды наш герой увидел по телевизору передачу об известном ремесленнике Даркембае Чокпарове, после чего решил непременно поехать к нему и записаться в ученики. Так и произошло. Встреча с прославленным на весь Казахстан ремесленником оказалась судьбоносной.

В течение шести лет Абылайхан, едва передвигаясь на костылях, ездил в Алматы за знаниями, терпеливо усваивал азы казахских национальных ремёсел. Вернувшись в Семей, стал применять полученные навыки на практике. Ушёл в работу с головой, постепенно собирая материал для будущих поделок и инструменты. Когда наш герой только начал заниматься любимым делом, у него не было даже простейших плоскогубцев и отвёртки. А сейчас в арсенале только молотков больше двух десятков.

Доспехи, кольчуги, игрушки, ювелирные украшения, сувениры, предметы быта – ассортимент работ Абылайхана весьма широк. Причём выполнены они из разнообразных материалов и в самых разных техниках. В ход идут нержавейка, дерево, кости, рога. К примеру, из советских монет прикладник создаёт национальные украшения, консервные банки в его руках превращаются в изящные кружевные сувениры в виде юрт и дастарханов. Барабан от стиральной машинки разрезан на тонкие пластины одной длины – это будущие браслеты в национальном стиле. Всё, к чему прикасается Абылайхан, обретает вторую жизнь и радует глаз, всё сырьё бережно разложено по полочкам и ждёт своего часа.

– Я работаю с тем, что попадается под руки. Часто нахожу материал в пунктах приёма металлолома. Там недорого. Бывает, что люди сами приносят мне сырьё, недавно вот приобрёл рога архара. Хотел бы поработать с драгоценными металлами. Но это дорогое удовольствие. Может, когда-нибудь сделаю браслет из золота, – мечтает Абылайхан.

Первая его масштабная работа – снаряжение казахского воина, кольчуга весом 25 килограммов. На её создание ушло три года. Процесс шёл по наитию, у Абылайхана не было чёткой инструкции создания древних доспехов. Десятки тысяч колец из проволоки, соединяясь, образовывали незамысловатый узор, неудачные попытки сменялись успешными. Когда кольчуга была готова, Абылайхан представил своё творение на выставке.

Первый в его жизни конкурс «Самгау», состоявшийся в 2011 году, принёс мастеру Гран-при. После этого о нём заговорили, его стали приглашать на мероприятия, поступили заказы. Путь к успеху длился 10 лет. Всё это время Абылайхан работал по 12 часов в сутки. После сердечного приступа пришлось сбавить обороты. И теперь трудиться над кусочками металла и дерева ему разрешено по 10 часов в день. К слову, это не помешало подготовить достойную экспозицию для участия во всемирной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Сейчас кольчуги и многие другие работы Абылайхана представлены в музеях по всему Казахстану.

Свои шедевры мастер создает в маленькой мастерской, которую ему помогли построить неравнодушные люди, друзья, родственники. В комнате площадью несколько квадратных метров, где раньше трудился Абылайхан, стало совсем тесно. Однако в новой мастерской нет отопления. Абылайхану приходится надевать несколько слоёв одежды, чтобы без вреда для здоровья проводить заветные часы за любимой работой.

Несколько лет назад он приобрёл станки для обработки дерева и металла, а также швейную машинку. В планах – расширить производство, изготавливать казахскую национальную резную посуду из дерева, привлечь для этого молодых учеников. Правда, работать полноценно нет возможности из-за отсутствия вытяжки, маленькое помещение для этого не приспособлено.

– Хотел бы расшириться, открыть мастерскую в центре города, куда могли бы приходить мои коллеги по цеху и инвалиды, потому что ездить ко мне на окраину очень неудобно. А если бы мастерская была поближе, я бы мог обучать инвалидов ремеслу, – поделился своей заветной мечтой Абылайхан Асылбай. – В нашем городе 13 тысяч инвалидов, многие из них страдают не из-за своего недуга, а от того, что им нечем заняться, они чувствуют себя никому не нужными и бесполезными. Я сам 20 лет являюсь инвалидом первой группы и знаю, что у нас слабо организован досуг для людей с ограниченными возможностями. Семею нужен центр, который бы сплотил таких, как мы, который дал бы нам возможность встречаться и разговаривать друг с другом. Мне часто звонят инвалиды из разных городов – Усть-Каменогорска, Балхаша, даже из Кызылорды недавно звонили, и все сетуют на одну и ту же проблему. Я рекомендую им заняться любимым делом. За работой время проходит быстрее. Ведь самое страшное в жизни – это быть ненужным, знаю, потому что пережил это сам.

О том, что в жизни всего можно достичь, Абылайхан знает на личном опыте. Упорным трудом мастер добился признания, а обзавестись украшениями от него мечтают не только красавицы Семея. Большинство из них уверены, что серьги «от Абылая» приносят счастье.

Флора Левина

Семей