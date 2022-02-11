Шансы увеличились

Дополнительные квоты для бесплатного обучения в колледжах введены в 2022 году в Казахстане. Это позволит получить техническое и профессиональное образование 107 тысячам молодых жителей республики ежегодно.

Как сообщает Министерство образования и науки РК, в 2022 году в рамках Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» государственный заказ для обучения в колледжах увеличивается на 10 тысяч грантовых мест. В основном дополнительные места выделяются для обучения выпускников школ после 9 лет обучения.

– В этом учебном году впервые были введены ещё три квоты для поступления в колледжи детям из социально уязвимых категорий граждан. Это дети из многодетных, неполных семей, из семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Ранее квота предусматривалась для детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей с особыми потребностями, а также лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ. Также госзаказ по квоте получает сельская молодёжь, – отметила директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Изменяется и система финансирования обучения студентов из государственного бюджета. Если до недавнего времени гранты распределялись между колледжами, то теперь «деньги пойдут за абитуриентом», то есть финансирование из бюджета получит тот колледж, который выберет для своего обучения сам абитуриент.

Напомним, что в ВКО насчитывается свыше 70 колледжей, которые готовят специалистов для работы в различных отраслях экономики, образования, здравоохранения и социальной сферы.

Екатерина Гуляева