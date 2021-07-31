Шансы на медали

Спортсмены сборной Казахстана продолжают свои выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.

Боксёр Абильхан Аманкул одержал уверенную победу на старте соревнований и прошёл в следующий круг. А Камшыбек Кункабаев уверенно прошел в 1/4 финала Олимпийских игр, победив в 1/8 финала единогласным решением судей.

Наша теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале уступила оппонентке из Швейцарии в трёх сетах и теперь сыграет в матче за «бронзу».

Лучник Ильфат Абдуллин отлично выступил в 1/16, одержав победу над оппонентом из Нидерландов (итоговый счёт составил 6:4) и квалифицировался в 1/8 финала.

В Токио прилетели наши спортсмены, выступающие в вольной и женской борьбе, артистическом плавании, художественной гимнастике и плавании на открытой воде, пятиборцы и легкоатлеты.

Первого августа в беге на 400 метров стартует Михаил Литвин, а у борцов первыми выступят Эльмира Сыздыкова и борец в греко-римском стиле Мейрамбек Айнагулов. 2 августа выступят синхронистки Александра и Екатерина Немич, 5 августа в пятиборье – Елена Потапенко и Павел Ильяшенко, а 6 августа – гимнастка-«художница» Алина Адильханова.

По итогам квалификации по лёгкой атлетике (тройной прыжок) не смогли преодолеть стартовый круг соревнований Ольга Рыпакова, Мария Овчинникова и Ирина Эктова. Завершили свои выступления на Олимпиаде Владислав Яковлев (академическая гребля) и велогонщик Алексей Луценко.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников