Шанс спасти чью-то жизнь 

В Центре крови Семея заготовлено 976 доз иммунной плазмы. По словам сотрудников центра, в регионе необходимо заготовить 3500 доз иммунной плазмы, из которых 1200 – в Семее.

Подготовка запасов иммунной плазмы в Семее ведется с июля. Все, кто переболел коронавирусом, потенциально могут стать донорами. Но забор крови производится лишь у тех, в чьей крови имеется достаточное количество антител к вирусу. Для этого, как известно, сначала проводится лабораторный анализ. С начала работы по созданию банка иммунной плазмы в Семее изъявили желание стать донорами около 2000 человек. И лишь у 329 из них была взята кровь на заготовку плазмы. На сегодня в Центре крови имеется 976 доз.

– Остальной объём иммунной плазмы мы будем брать у жителей сельских районов. Они уже прошли тесты на антитела. У 20 жителей сельской местности результаты оказались положительными, т. е. они могут стать донорами. В ближайшее время мы начнём приглашать их для донации, – говорит врач-трансфузиолог Центра крови Айдана Муратова.

По словам медиков, всего в регионе необходимо заготовить 3500 доз иммунной плазмы. 1200 из них – в Семее. В настоящее время в области заготовлено около 90 процентов от установленного лимита.

– После приготовления иммунная плазма сохраняется у нас в центре. В случае необходимости, мы в любое время готовы предоставить её тому или иному медицинскому учреждению. Срок годности плазмы – до трёх лет. Если человек заболел и возник спрос на плазму, можно подать заявку и получить плазму у нас или в Усть-Каменогорске, – говорит Айдана Муратова.

На сегодня по области заготовлено 2900 доз плазмы крови. Как мы сообщали ранее, в Восточном Казахстане заготовлено порядка 70 процентов от установленного объёма, необходимого для страны.

Мария Щетинина

Ермек Имангазинов

Семей