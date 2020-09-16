Шанс на счастье 

В этом году на Восточно-Казахстанскую область выделено 80 квот для проведения экстракорпорального оплодотворения.

К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Для некоторых это является веской причиной развестись. Однако не всё так категорично, есть выход из ситуации. ЭКО – шанс для многих супружеских пар испытать радость материнства и отцовства.

Охрана репродуктивного здоровья граждан является важным аспектом демографического развития государства. Программа экстракорпорального оплодотворения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) стартовала в 2010 году.

С того момента из года в год количество выделенных государством бесплатных циклов ЭКО возросло в 9–10 раз. Тем не менее этого недостаточно, семейно-демографическая ситуация в стране требует особого внимания. В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби», увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в семь раз.

На Восточно-Казахстанскую область в 2018 году было выделено 65 квот, 62 из них – освоены, три – перераспределены. Из 62 освоенных циклов положительный результат получен в 18 случаях (29 процентов). В прошлом году количество квот составило 69. Все они освоены в полном объёме, положительный результат отмечен в 24 случаях (34,7 процента). В этом году выделено 80 квот.

– Количество состоящих в очереди для получения квот по ГОБМП в регионе в 2018 году составляло 667, в 2019 году – 594, в текущем году – более 600 пар, – сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Райфа Сафиоллинова. – Необходимо отметить, что в настоящее время актуальной становится проблема не только женского, но и мужского бесплодия. Особую роль играет мультидисциплинарный подход в области урологии, андрологии, акушерства-гинекологии, эмбрио-логии, репродуктологии. Так, из общего числа пар, состоящих на очереди для получения квоты на ЭКО, со смешанным и мужским фактором бесплодия состоит порядка 200 пар (33 процента).

Управлением здравоохранения Восточно-Казахстанской области проводится работа в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от

30 октября 2009 года № 627 «Об утверждении Правил проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий». В медицинских организациях строго соблюдаются стандарты диагностики и лечения мужского и женского бесплодия.

Отметим, определение количества циклов экстракорпорального оплодотворения и пересмотр тарифа на оказание услуг в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования входит в компетенцию Министерства здравоохранения РК.

Гульжан Естаева