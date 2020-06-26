Шанс на новую жизнь

Сколько их в Усть-Каменогорске, сказать трудно. Количество бездомных, или, как их называют «бомжей», постоянно меняется. То больше, то меньше: люди пополняют их ряды, лишившись собственного жилья, изгнанные из дома, а кто-то его вообще не имел.

«Они сами выбрали такой путь», «пить нужно меньше», «просто не хотят работать», «нужно было детей своих лучше воспитывать, чтобы в старости не оказаться на улице» –

такие упреки часто звучат, когда речь заходит о бездомных. Безусловно, в этих словах есть доля правды, но если внимательнее изучить истории этих людей, выясняется, что каждый второй оказался на улице после какой-то травмирующей ситуации.

Почти санаторий

КГУ «Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» акимата города Усть-Каменогорска для многих – настоящий спасательный круг. Здесь тепло, уютно, горячее питание, медицинское обслуживание. В центре окажут помощь в восстановлении документов, если они утеряны, и, наконец, помогут просто выжить, а нередко – начать жить с нуля. Этот шанс есть у каждого, кто сюда приходит.

Учреждение функционирует в поселке Белоусовка Глубоковского района с 2005 года. В народе его называют просто: «бомжатник», но он совсем не выглядит пристанищем для таких людей. Клумбы с цветами, дорожки из щебня, беседки, да и вообще атмосфера напоминает старый санаторий. Внутри здания расположено множество комнат, схожих с помещениями в общежитии: несколько железных кроватей, шторы, паласы – довольно уютно.

Сейчас здесь ведутся ремонтные работы – 34 миллиона тенге выделены республиканским бюджетом в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020».

– Здание центра 1979 года постройки, более 40 лет капитально не ремонтировалось. На сегодня текущий ремонт идет к завершению – отделка фасада сайдингом, обновлены все помещения первого и второго этажей: ведется покраска, побелка, замена линолеума, межкомнатных дверей, потолочного покрытия, – говорят сотрудники центра.

Не бомжи,

а получатели услуг

Сегодня в центре проживает около 50 человек, полная вместимость составляет 105 мест. В год содержание бездомных в этом учреждении обходится казне почти в 90 миллионов тенге.

Летом кто-то отправляется на весь сезон пасти овец, другие – на прополку сельскохозяйственных плантаций. В холодное время года число «постояльцев» всегда увеличивается. Принимают всех. Дадут кров, еду, постель. Единственное условие – не пить алкоголь. С этим справляются не все. Весной кровати вновь пустеют. Многие, перезимовав, возвращаются на улицы. Ресоциализация – дело сугубо добровольное.

– В основном в центр попадают люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Они могут быть лишены жилья по разным причинам или имеют его, но не могут там проживать, к примеру, потому что его забрали обманным путем или оно вообще непригодно для проживания, – поясняют сотрудники центра. – Здесь им предоставляют ночлег, а затем некоторых отправляют в медико-социальные учреждения, если это пенсионеры или инвалиды. Трудоспособным гражданам помогают восстановить документы и стараются их трудоустроить.

Сюда со всего Усть-Каменогорска голодных, неопрятных и без документов их доставляет социальный патруль совместно с сотрудниками полиции, а некоторые приходят сами. С надеждой и радостью ждут, когда распахнется заветная дверь, за которой их ждет чистая постель и сытный ужин. Иной раз сотрудники центра, по звонкам от прохожих, выезжают на место обнаружения

замерзающего бездомного.

По регламенту в центре можно проживать год, но руководство идет на уступки некоторым подопечным, продлевая срок их пребывания еще на шесть месяцев: куда же деваться зимой, без документов?

Тех, кого доставляют в центр для подготовки к новой жизни, обрабатывают, выдают нижнее белье, мыло, мочалку, зубную щетку и постельные принадлежности. Нуждающимся подопечным оказывается доврачебная помощь. Если кому-то необходимо медицинское лечение – направляют в больницу.

Со всеми лицами, поступившими в центр, заключается договор на предоставление специальных социальных услуг: бытовых, медицинских, психологических, трудовых, культурных, экономических и правовых.

Кормят обитателей центра, скажем прямо, как в пионерлагере – трехразовое питание с полноценными блюдами, сезонными овощами и фруктами. К слову, на приусадебном участке получатели услуг сами выращивают ягоды, зелень, овощи. Есть еще сельхозугодья, где они проходят курс трудотерапии.

Есть клуб по интересам «Свет души», кружки «Рукоделие», «Компьютерная грамотность», основными методами которых являются диалоговые формы работы, так называемые тематические дискуссии. Таким образом, у получателей услуг расширяется общий и культурный кругозор, повышается творческая активность.

Кроме того, своих подопечных центр вывозит на концерты, спортивные мероприятия, в музеи. Не забывает руководство и о праздниках. Все красные дни календаря – Наурыз, Новый год – отмечаются регулярно. Обитатели приюта могут проявить свои таланты, участвуя в праздничных концертах. У многих благодаря этому появляется чувство полезности, нужности, важности и значимости.

Граждане

несуществующей страны

Круглый год у персонала центра работы – непочатый край.

– Наша задача – не только предоставить человеку койко-место, но и адаптировать, вернуть его к нормальной жизни, – отмечают сотрудники Центра. – Сложность составляют подопечные, у которых нет никаких документов, и мы помогаем восстановить их. Большинство из них никогда не получали удостоверение личности РК. Остальные либо потеряли, либо просрочили свои документы, долгое время жили без прописки.

Восстановление документов постояльцев – процесс трудоемкий и длительный, который порой затягивается на годы.

– Вы не представляете, какой это кропотливый труд! – продолжают сотрудники Центра. – Судьбы людей очень непростые. Специалистам приходится отправлять множество запросов по городам бывшего Советского Союза. Иногда ответы не приходят. Бывает так, что совместно с полицейскими ведется поиск информации по базе, а человек с такими данными в базе не значится. Но довести начатое до конца необходимо. Если есть документы – значит есть работа. Есть работа – можно думать о жилье и так далее.

Также здесь помогают оформить пенсии по возрасту, инвалидности, что становится пропуском для жизни в медико-социальных учреждениях.

Реабилитация личности

Зачастую бытует мнение, что учреждение под своим крылом множит иждивенцев и тунеядцев. Мол, они помогают, кормят, одевают, стараются вылечить, а бездомные так к этому привыкают, что потом ленятся найти работу. Работа, между прочим, для них находится. Кто-то устраивается на временную к местным предпринимателям, другие, получив в стенах учреждения азы рабочей профессии, находит постоянную.

Есть и такие, как, например, Денис Маятников. Он остался тут, но уже не в качестве получателя услуг, а постоянного работника. Руководство центра признается, что таких мастеровитых, как Денис, еще поискать надо. Качественно выполнит любую работу – плотника, слесаря, электрика.

У 40-летнего мужчины своя жизненная история, которая прочно переплелась с Центром ресоциализации.

– В лихие 90-е потерял жилье – обманули черные риелторы, – рассказывает Денис. – Поначалу снимал комнату, а когда остался без работы, платить за аренду стало нечем. Честно говоря, в тот период я пал духом, начал выпивать. Потерял документы, а для их восстановления требовалась прописка, которой у меня не было. Спустя какое-то время узнал об этом учреждении. Здесь мне помогли восстановить удостоверение личности, а самое главное, поддержали морально, дав надежду на будущее. Со временем прошел курсы, получив специальности сварщика, электрика. Устроился здесь же на работу, обзавелся семьей. Сегодня я полноценный гражданин. Спасибо за это работникам центра.

После прохождения ресоциализации получатели услуг, которые имеют стабильную работу и доход, при содействии инструктора по трудотерапии или самостоятельно снимают жилье. Таким образом, здесь создаются условия, которые помогают лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, восстановить утраченный социальный статус, вернуться к нормальному образу жизни, приобретя уверенность в себе, имея постоянную работу

и жилье.

Шанс есть у всех

Принято считать, что бродяги одержимы улицей и жить без нее не могут, с чем в корне не согласны специалисты по социальной работе центра. Удивительно деликатные люди. За все время беседы они ни разу не позволили навесить ярлык на человека и отказываются верить в то, что для некоторых путь в обычную жизнь уже заказан.

– Шанс есть у всех, – утверждают они. – С людьми работают психолог, есть инструктор по трудотерапии, медик, юрист. Коллектив учреждения подобрался хороший: неравнодушные, отзывчивые сотрудники, которые верят в людей.

В какой-то момент человек, даже образованный, интеллигентный и жизнерадостный может сломаться психологически. Причин – масса. Один квартирант приюта стал жертвой бюрократической системы, второй брошен на произвол судьбы родственниками, третий просто оказался не приспособлен к взрослой жизни. Есть те, кто не смог перенести утрату близкого, разумеется, достаточно и тех, чья жизнь стала неуправляемой из-за алкоголя.

Ежегодно ряды получателей услуг пополняют порядка 50 освободившихся из мест заключения. Средний возраст таких постояльцев – сорок лет. Как это часто бывает, пока человек отбывает наказание за преступление, родственники успевают продать его квартиру – из колонии он выходит уже бездомным.

67-летний Валентин Дроздов родом из Российской Федерации. В Казахстане оказался после судимости. Отсидев в колонии 18 лет, освободился условно-досрочно. Пока не закончится этот срок, в течение шести лет, вернуться на родину мужчина не может.

– В Центре ресоциализации живу уже год, – рассказывает он. – Если бы не это учреждение, пропал бы. Сейчас здесь мне помогают оформить документы на проживание в доме престарелых.

Кому-то из подопечных центра везет как в той поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. Некоторые здесь встречаются, влюбляются и женятся. Такие примеры тоже есть. Друг друга помогают вытащить из болота. Любовь творит чудеса. Играют свадьбу, устраиваются на работу, снимают комнату в общежитии и живут. Настоящей жизнью.

Бахыт Сарсембаева