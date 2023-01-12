Шанс на материнство

В 2022 году благодаря программе «Аңсаған сәби» в регионе родились 212 малышей.

Программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Казахстане применяются уже больше 27 лет. За эти годы тысячи супружеских пар смогли познать счастье материнства и отцовства. Стать родителями для казахстанцев стало проще благодаря реализации программы «Аңсаған сәби» и увеличению квот.

О том, как бездетным парам, мечтающим о родительстве, воспользоваться программой «Аңсаған сәби» за счёт ОСМС, рассказала координатор по планированию семьи и репродуктивному здоровью по ВКО Надира Слямханова.

По её сведениям, в прошлом году на Восточно-Казахстанскую область по этой программе выделили 488 квот на проведение ЭКО, часть из них была распределена на область Абай.

– В 2022 году в регионе было зарегистрировано 792 бесплодные пары. 293 процедуры экстракорпорального оплодотворения были проведены по квоте, 141 из которых завершилась родами. В настоящее время на учёте по беременности после экстракорпорального оплодотворения состоят 122 женщины.

В этом году желание воспользоваться программой «Аңсаған сәби» выразили 777 бесплодных пар, из них шанс на ЭКО имеют 239 пар – именно столько квот выделили на регион.

Надира Слямханова отмечает, что стать участником программы несложно. Пациент самостоятельно выбирает медицинскую организацию, которая оказывает услуги по вспомогательным репродуктивным технологиям в рамках ОСМС. После этого нужно обратиться к участковому врачу по месту прикрепления для получения заключения комиссии высокотехнологичных медицинских услуг.

– Участковый врач включит пациента в электронный регистр диспансерных больных, страдающих бесплодием. После соответствующего обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, на основании заключения профильного специалиста участковый врач направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам для решения вопроса о проведении ЭКО за счёт ОСМС. При принятии положительного решения пациент проводится в портале Бюро госпитализации с прикреплением полного пакета документов. Ему сообщают дату и время начала получения услуг, – пояснила эксперт.

В областном филиале фонда сообщили, что в этом году в рамках ОСМС такие услуги оказывают в 19 медицинских организациях, находящихся в Астане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской областях.

– В этом году для участников программы предусмотрены ограничения до 42 лет – с годами овариальный резерв женщин уменьшается, – отметила Надира Слямханова.

По её словам, пройдя непростой путь, супружеским парам недостаточно получить долгожданный положительный тест на беременность, важно, чтобы вынашивание завершилось благополучно, поэтому женщины после ЭКО до родоразрешения находятся в группе риска и под постоянным наблюдением специалистов.

В ведомстве напомнили, что по всем вопросам, касающимся участия в программе, можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, в Службу поддержки пациента.

В случае, если помочь на месте вам не смогли, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по одному из удобных каналов связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Бахыт Сарсембаева