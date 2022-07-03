Шакарим: долгое забвение

Доброе имя Шакарима Кудайбердиева могли восстановить ещё в 1963 году, когда по просьбе секретаря райкома Абайского района на родине мыслителя около четырёх месяцев проработали писатели и учёные, вошедшие в состав специальной комиссии.

Опросив более 300 свидетелей, взяв 21 письменное свидетельское показание, тщательно изучив материалы следственного комитета КГБ и уголовного дела Шакарима, они пришли к единодушному мнению, что творческое наследие Кудайбердиева неоценимо для казахского народа и предоставили в ЦК Компартии Казахстана целый список произведений Шакарима, которые необходимо в первую очередь опубликовать. Преступление против народа, в котором обвинялся писатель, было признано клеветой, а дело – сфабрикованным убийцами обвиняемого.

Следствие вели знатоки

Однако судьбоносное решение комиссии, изучавшей последние годы жизни и творчество Шакарима, осталось неизвестным широкому кругу общественности. В 1963 году все материалы, собранные комиссией, были засекречены и всё это время хранились в фондах Центра документации новейшей истории Семея. Несколько лет назад, когда в центре в связи с празднованием 150-летия Шакарима была создана группа по изучению документов, связанных с его жизнью и творчеством, были обнаружены два неизвестных ранее дела.

– Материалы специальной комиссии хоть и значились под грифом «Секретно», хранились в фондах общего доступа. Однако более 40 лет их никто не видел, сотрудники центра даже не подозревали об их существовании, – рассказывает ветеран архивного дела Талига Тусунбаева. – В фонде под №103 (Семипалатинский обкомпартии Казахстана) хранились дела 158 и 159. Они практически идентичны, только в деле, написанном на казахском языке, дополнительно подшиты все свидетельские показания, оправдывающие Шакарима. Люди в один голос утверждали, что великого казахского мыслителя ложно обвинили в связях с бандитами, представив его главарем банды. Но даже столь явные доказательства его невиновности в 1963 году не убедили членов Компартии Казахстана, что имя и творчество Шакарима стоит возвратить на подобающее место в казахской литературе и науке.

Инициатором изучения последних лет жизни Шакарима стал секретарь райкома партии Абайского района Карим Нурбаев. Человек неглупый, образованный, который понимал, что без творчества Шакарима Кудайбердиева культура казахского народа невосполнимо обеднела. Его предложение горячо поддержали в Семипалатинской области, просили Центральный комитет Компартии КазССР не оставлять без внимания их просьбу.

Осенью 1962 года была создана спецкомиссия. В неё вошли С. Машаков, О. Канафин, Ф. Маликов, М. Дуйсинов, Ж. Жумаканов и Т. Жароков. Председателем комиссии был назначен Х. Ергалиев. Виднейшие казахстанские учёные, писатели и литературоведы отнеслись к своим обязанностям более чем ответственно. За четыре месяца были опрошены более 300 свидетелей, многие из которых не только лично знали Шакарима, но и работали в 1931 году в местных органах ГПУ. Одновременно записывали и искали материалы литературного наследия поэта. Изучены и материалы следственных органов, прокуратуры, КГБ и архивные документы. Результаты их титанического труда можно смело назвать сенсацией. До того времени ни один человек не решался во весь голос заявить о невиновности Шакарима и о его значимости в науке Казахстана.

Величие мыслителя

Рано потеряв отца Кудайберды, Шакарим оказался под крылом родного дяди – Абая. Именно его благотворное влияние на развитие подростка определило дальнейшую судьбу. Научившись читать в пятилетнем возрасте, мальчик окончил официальное образование в школе при местной мечети в девять лет. Однако вся жизнь этого незаурядного человека прошла в упорных трудах и самообразовании. Свои первые стихи Шакарим посвятил Абаю. Но потом молодой человек увлёкся собирательством. По совету дяди он стал ездить по аулам и зимовкам Шынгыстау, тщательно записывая казахский народный фольклор. Литература, история, география, естественные науки, физика, риторика, музыка – всё привлекало его внимание. Одновременно Шакарим увлёкся историей происхождения казахского народа. Собрав богатейший материал по этой теме, вскоре он написал свою первую книгу, актуальность которой до сих пор никем не оспаривается. Все историки современности, занимающиеся проблемой происхождения казахского народа, считают труд Шакарима одним из важнейших первоисточников.

После Абай отправил племянника в длительное путешествие. Шакарим не просто посетил Стамбул, Мекку и Египет. Находясь в этих городах и странах, он не упускал ни одной возможности для изучения истории и культуры арабского, турецкого и иранского народов. Кроме того, он старался постичь истинный смысл ислама, потому как истолкования Корана казахскими муллами просвещённый ум Шакарима отказывался воспринимать как истину в последней инстанции. На обратном пути он задержался в Париже, где напряжённо работал в архивах и библиотеках.

Древо поэзии шакарима

Одним из тяжких обвинений, инкриминированных Шакариму, был национализм самого низкого пошиба. Однако люди, выдвинувшие подобную версию, совершенно не знали мысли и чаяния поэта, нашедшие отражение в его творчестве. Как мог быть националистом человек, который своим идеалом считал философию ненасилия Льва Толстого? Человек, считавший своими учителями Пушкина, Лермонтова, Некрасова, чьи произведения он перевёл на казахский язык? Шакарим придерживался методов воспитания детей, предложенных Львом Николаевичем. По его примеру учёный не гнушался физическим трудом. Он никогда не отлынивал от пахоты и сбора урожая, пас скот, заготавливал дрова на зиму. И никогда не пренебрегал помощью женщинам. Более того, он презирал мужчин, унижающих достоинство женщины. Чванство, невежество, скаредность, стяжательство и хамство – эти человеческие пороки Шакарим никогда и никому не прощал, порицая их в своих бессмертных произведениях.

Отшельник шынгыстау

Вторая половина жизни Шакарима, когда он вплотную занялся лишь литературной деятельностью, была наполнена множеством политических событий. Реформы Столыпина, первая мировая война, национально-освободительное движение 1916 года, Февральская, Октябрьская революции, гражданская война. И все эти годы великий казахский поэт-мыслитель видел горе своего народа, голод, разруху. Да, он иногда поддавался первым порывам, романтически веря в новые идеи, как это было с деятельностью партии «Алаш», но вскоре он разочаровывается в бытии и уходит в горы. В небольшой землянке он работал не покладая рук.

В материалах комиссии этот эпизод жизни нашего героя описывается так: «Комиссия установила, что в 1930-1931 годах в обстановке искривления генеральной линии партии в Казахстане перегибщики на местах стали смотреть на поэта с недоверием, с испугом, видя в нём «бая», «хажи», постепенно изолируя его, не считаясь с его богатым творческим достоянием, без остатка отданного народу. Это послужило причиной того, что в последние годы, на 72-м году жизни он, подобно Толстому, уходит в Чингизские горы.

Причину ухода он объясняет так:

Верили слухам, что я бай и кулак.

Не зная меня, давали оценку.

Боясь искренне говорить со мной, убегала от меня молодёжь.

Остался один я, как перст.

Кто-то пустил слух, что я впал в детство.

Кто-то твердил: «Он любил старину».

А мулла назвал вероотступником.

Все ушли от меня, я остался один.

Разве я съел что-либо чужое?

Или накликал беду на вашу голову?

Теперь мои друзья карандаш и бумага.

Погиб поэт, невольник чести

За месяц до гибели поэта, 3 сентября 1931 года, бандитская группировка напала на село Караул. После этого дерзкого налёта банду ликвидировали. Однако через месяц вдруг оказывается, что её «главарь» – Шакарим Кудайбердиев – спокойно живёт всё это время у себя в землянке. 2 октября начальник местной администрации Карасартов вместе со своим помощником Халитовым загодя отправляют Шакариму лошадь в полной сбруе, приглашая поэта для беседы в Караул. Где же было знать отшельнику, что лошадь эта принадлежала недавно убитому чекисту? Карасартов и Халитов, не дожидаясь Шакарима, отправились к нему навстречу. Это произошло в урочище Керепетас. Карасартов выстрелил Шакариму в плечо, а Халитов убил поэта, выстрелив в него во второй раз.

Неудивительно, что его обвинили в преступлениях против народа. Ведь следствие по делу Шакарима вели его же убийцы. Лишь во время работы спецкомиссии в 1962-1963 годах свидетели этого бесчинства решились написать в своих показаниях правду. Все как один говорили о невиновности поэта. Некоторые даже признались, что были вынуждены оболгать великого человека, так как Карасартов запирал их под замок в местной тюрьме, запугивая и угрожая смертью.

«В условиях 1931 года, – оценивают члены комиссии, – обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 58а, объявление его врагом народа, были достаточным основанием для оправдания его расстрела». И далее: «Ныне, рассматривая материалы, связанные с обвинением Шакарима в связях с бандитами, нетрудно увидеть, что они несут следы спешки и недостоверны. Нельзя скрывать, что перегибы и насилия были в те годы в Казахстане, получили они распространение и в одном из его районов – Чингиз-тау. Шакарим стал жертвой такого перегиба и нарушения социалистической законности. В результате поставлен крест на всё богатейшее творческое наследие крупнейшего казахского поэта, погибшего в возрасте 73 лет».

Удивительно, что подобные выводы о значении творчества Шакарима были сделаны ещё в начале 60-х годов. Ведь, несмотря на настоятельные рекомендации комиссии, ни одно из произведений Шакарима так и не было опубликовано. Лишь в начале 90-х годов яркая звезда Шакарима засияла в полную силу.

«Комиссия обратила также внимание на обвинение уголовного и политического характера, приписанные ему (Шакариму – авт.), и считает своим гражданским долгом высказать мнение по этому поводу. По всем вопросам члены комиссии пришли к единодушному мнению: доложить ЦК КП Казахстана подлинную правду о жизни и творчестве Шакарима Кудайбердиева».

Екатерина Гуляева