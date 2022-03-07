Спорт

Шайбу!

07.03.2022
536

В селе Таврическом прошёл ежегодный районный турнир по хоккею с шайбой.

На ледовой арене поборолись за звание сильнейшей молодёжные команды из сёл Таврическое, Уланское, Восточное, Привольное.

Турнир местные любители хоккея посвятили памяти именитых земляков А. И. Зотова и С. Н. Борозенца.

Молодые спортсмены продемонстрировали яркую, слаженную игру. Присутствующие эмоционально приветствовали стремительные голы игроков, их напор и силу воли.

– Турниры по хоккею в районе проводятся ежегодно. Спасибо за участие игрокам, а также болельщикам, которые, несмотря на занятость, нашли время и поддержали свои любимые команды, – прокомментировали организаторы мероприятия.

По итогам турнира первое место заняли хоккеисты из села Восточное, второе – села Уланское, третье место присудили команде из Таврического.

Бахыт Сарсембаева

Уланский район

07.03.2022
536

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