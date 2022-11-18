Шахматные баталии

В Аягозском районе прошли районные соревнования по шахматам среди учащихся школ, посвящённые Году детей в Казахстане.

В соревнованиях приняли участие учащиеся школ района по возрастным категориям 8 – 10 лет, 10 – 12 лет, 12 – 14 лет, 14 лет и старше. Всего в шахматном турнире за звание лучших боролись более 70 юных спортсменов.

Игры между соперниками проходили по швейцарской системе, когда каждый участник должен пройти семь отборочных туров. Как отметили в отделе образования Аягозского района, турнир был организован с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации интеллектуальной игры среди детей и молодёжи.

По итогам соревнований победителей и призёров в каждой возрастной категории наградили медалями, а также грамотами акима Аягозского района.

Екатерина Гуляева

Аягозский район