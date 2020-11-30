Шаги к исполнению мечты 

С 5 по 30 сентября Управлением образования Восточно-Казахстанской области был реализован проект «ТОП-100 студентов колледжей Республики Казахстан». Мероприятие ориентировано на студентов, обучающихся в организациях технического и профессионального образования.

В региональном этапе проекта приняли участие 40 студентов из 24 колледжей области. Победители областного этапа отстаивали честь региона на республиканском уровне. Победителей выбирали посредством интернет-голосования, их имена стали известны в октябре. Восемь студентов колледжей ВКО, в том числе и ребята из Семея, стали призёрами.

Так, студент Колледжа транспорта Ислам Фархадов вошёл в первую десятку по количеству голосов. Также называться лучшими студентами республики получили право учащиеся Геологоразведочного колледжа, Высшего медицинского колледжа им. Д. Калматаева, Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа им. Абая, Усть-Каменогорского медицинского колледжа, Педагогического колледжа им. М. О. Ауэзоваи Семейского финансово-экономического колледжа.

Вчера в Колледже транспорта прошла торжественная церемония вручения сертификатов победителям.

– Сегодня у нас большой праздник. Мы чествуем ребят, которые стали победителями республиканского проекта «ТОП-100 студентов колледжей Казахстана». Ребята снимали видеоролики о своей студенческой и общественной жизни, писали эссе. Из 40 студентов на областной этап прошёл 21. Ролики этих ребят были опубликованы в интернете, прошли через онлайн-голосование. Так восемь ребят из ВКО стали победителями, – отметила главный специалист Управления образования ВКО Гульмира Ильясова.

Как признаются сами ребята, проект дал им мощный стимул на будущее. Один из победителей, студент Высшего медицинского колледжа им. Д. Калматаева Олег Щепетин уверен, что участие в данном проекте стало для него началом большого пути к исполнению его главной мечты.

– Свою победу я расцениваю как общую победу колледжа. Моя мечта – открыть свой массажный центр, где я мог бы оказывать медицинские услуги людям с особыми потребностями, – поделился он. – Считаю, что данный проект прошёл плодо-творно и с большой пользой для всех студентов. Всех ребят хочу поздравить с победой и пожелать им дальнейших успехов.

Победители награждены грамотами МОН и сертификатами от руководства колледжей на сумму 100 тысяч тенге, а также направлением от социального партнёра на место трудоустройства или практики.

Флора Левина

Семей