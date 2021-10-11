Шаг за шагом – к мечте

Путь в сферу предпринимательства у каждого свой. Герой этой публикации Есимбек Даут нашёл дело и дорогу, с которой не стоит сворачивать – взялся за строительство цеха, продукцией которого станут простые, но очень нужные в каждом доме вещи – тёплые одеяла и другие изделия.

Предприниматель рассказал, что родился и вырос в Китае. Молодым парнем приехал на историческую родину и поступил в престижный вуз – Казахский национальный исследовательский технический университет (бывший политехнический институт) в Алматы. Однако после получения диплома возвратился в Китай. Там отучился ещё в одном вузе – педагогическом.

В 2005 году обладатель сразу двух дипломов о высшем образовании вновь вернулся в Казахстан. К тому времени он уже обзавёлся семьёй, детьми. Поначалу обосновались в сельской местности одной из южных областей страны. Занимались крестьянским промыслом – разводили скот, обрабатывали землю. В 2018 году в рамках государственной программы переселения приехали в Восточный Казахстан, в село Кокпекты одноимённого района. Здесь и родилась у главы семейства идея строительства цеха.

По его словам, в это его детище были вложены полученные от государства подъёмные и другие выплаты, которые составили порядка одного миллиона тенге. Ещё к ним добавилась полученная в районе сумма гранта в размере 583 тыс. тенге на развитие предпринимательства. Впрочем, основные вложения при строительстве помещения цеха и закупе оборудования всё же были сделаны из своих сбережений.

Заглянув к предпринимателю, увидели два уже смонтированных и запущенных в работу станка – чесальный и швейный. Первый выпускает тёплые наполнители для одеял. Материалом для них служит хлопок. В перспективе хозяева планируют использовать овечью шерсть, закупаемую у местного населения. Объёмный швейный станок снабжён компьютерным оборудованием и позволяет работать по самым современным стандартам. Кроме пошива новых, в цехе выполняют реставрацию старых одеял, готовят комплекты приданого для невест, шьют лоскутные изделия. По словам Есимбека Даута, развивать своё дело ему помогают специалисты местных исполнительных органов.

По информации руководителя отдела предпринимательства Кокпектинского района Мерея Смагулова, всё больше людей проявляют желание открыть собственное дело. Сегодня сфера малого и среднего бизнеса – это пункты общественного питания, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, СТО, гостиницы, магазины и торговые дома, хлебопекарни, цеха по переработке сельхозпродукции, в том числе молока, наконец, туризм. В целом, в этих сферах занято около 1000 различных ИП и других субъектов.

Рост их числа показывает хорошую динамику. В сравнении с 2020 годом общее количество участников МСБ выросло на 130 и составило 114 процентов к прошлогоднему показателю. Наибольшая активность наблюдается в сфере туризма. В 2021 году базы отдыха на берегу Бухтарминского водохранилища приняли порядка 20 тысяч отдыхающих, что в два раза превышает прошлогодний показатель. Действует 15 баз отдыха, которые располагают 765 койко-местами.

В этом году строится ещё более 400 гостевых домиков. Всё это свидетельствует, что возникшая сравнительно недавно зона отдыха на левобережье Бухтарминского водохранилища бурно развивается, имеет отличные перспективы. Как и другие сферы предпринимательства в Кокпектинском районе. Позитивный процесс становится возможен благодаря энтузиастам, которые берутся за создание собственного дела, идут шаг за шагом к своей мечте. Таким, как герой этой публикации Есимбек Даут.

Рысбек Жантыкеев

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Кокпектинский район