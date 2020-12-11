Шаг вверх, шаг вниз 

Команда «Торпедо» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата страны. ХК «Алтай Торпедо» продолжает борьбу за топ-8.

Перед играми с «Иртышом» команда «Торпедо» ненадолго уступила первое место «Номаду» – «кочевники» отыграли раньше на пять дней. Подопечные Олега Болякина в двух гостевых играх с «Иртышом» добыли две победы и вернули лидерство.

Исход первого матча с павлодарской командой был предрешён ещё в первом периоде. «Торпедо» (в лице Ивана Кучина) реализовало большинство, открыв счёт, после Александр Архипов и Кирилл Савицкий добавили ещё по шайбе. А во втором периоде всё тот же Иван Кучин и Валерий Гурин довели разрыв до пяти шайб, на которые «Иртыш» смог ответить всего двумя.

В повторной игре уже на старте Кирилл Савицкий с помощью Андрея Виноградова открыл счёт. Ещё в первом периоде «Иртыш» ответил единственной шайбой. Торпедовцы забили ещё три гола – два во втором периоде и один в третьем. Реализуя большинство, отличились Сергей Кузнецов (помогали Александр Мерескин и Андрей Виноградов) и Игорь Левицкий с помощью Сергея Кузнецова и Артёма Лихотникова, который также записал шайбу в свой актив (ассистировал ему Александр Угольников).

– Я бы не сказал, что игры были лёгкими, сейчас любой соперник может «огрызнуться», тем более мы знали, что «Иртыш» обыграл и «Арлан», и «Алматы», и настраивались на серьёзную борьбу. Хотя соглашусь, что по игре мы доминировали и владели инициативой, создавали много моментов. Но настораживает, что плохо работает большинство, это нужно исправлять, – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Олег Болякин. – Мы должны усовершенствовать свою игру, улучшая качество от матча к матчу. В первом периоде первой игры играли скомканно, во втором начали нормально, но как забили пять голов, ребята посчитали, что игра закончилась, хотя должны выкладываться на все сто с первой и до последней секунды, они же профессионалы.

«Торпедо» возвратилось на первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана с 52 очками в 20 сыгранных играх. «Номад» снова занял вторую строчку с 49 очками в 22 играх.

А вот ХК «Алтай Торпедо», проиграв на выезде «Кулагеру» из Петропавловска, опустился на ступеньку ниже.

В первой игре две трети матча прошли в упорной борьбе: в начале матча «Кулагер» повел в счёте с преимуществом в две шайбы, на что игроки «Алтай Торпедо» ответили только одним голом в первом периоде – к воротам петропавловцев прорвался и забросил Степан Богданов.

Во втором отрезке хозяева и гости обменялись голами, реализовав большинство.

Но интрига продолжалась недолго – весь третий период остался за «Кулагером», хоккеисты которого забили три безответные шайбы в ворота подопечных Виктора Богатырёва. Итоговый счёт первой игры – 6:2. Отметим просто огромное преимущество петропавловцев в бросках: 64 против 24.

Повторное противостояние также осталось за «Кулагером», хоккеисты которого за два периода забросили в ворота «Алтай Торпедо» четыре безответные шайбы. Устькаменогорцы забили гол престижа на последних минутах матча, играя в большинстве.

– За две проведённые игры могу отметить только третий период из второй – команда хорошо сыграла. В остальные пять периодов сказались мастерство и опыт «Кулагера», – отметил главный тренер ХК «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв. – После игры в Рудном, возможно, психологически игроки надломились, когда выигрывали матч, но за несколько последних минут проиграли. Ребята молодые, будем учиться на ошибках.

После двух проигрышей команда «Алтай Торпедо» опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Казахстана с 27 очками в 22 играх. На шестом месте расположился «Бейбарыс» с равным количеством очков (но с 21 сыгранной игрой), на восьмом – «Алматы» с 26 очками (также с 21 проведенной игрой). Девятым стал «Арлан» с 25 очками и также с одной игрой в запасе. Потенциально, если они выиграют, то вытеснят подопечных Виктора Богатырёва из топ-8.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Иртыш»