Шаг в успешное будущее

Образование

Лучшие результаты по итогам ЕНТ в Глубоковском районе показали выпускники Уваровской средней школы.Шаг в успешное будущее

Введенные карантинные меры сказались на всех сферах нашей жизни. Особенно остро это ощутила на себе система образования. На плечи педагогов легло бремя перехода на дистанционное обучение, которое, к слову, нелегко далось и ученикам, особенно первоклашкам и выпускникам. Первоклассникам – потому что они только начали открывать для себя мир школьных знаний, а выпускникам – так как в этом году им предстояло сдавать единое национальное тестирование.

Несмотря на отсутствие опыта в применении такого метода обучения, педагоги района смогли обеспечить высокий уровень качества знаний – по итогам ЕНТ многие выпускники показали хорошие результаты. Среди них – трое выпускников Уваровской средней школы. Ребята набрали свыше 100 баллов, притом, что максимальный составлял 116, а средний – 102,5 балла. И этим они, безусловно, обязаны своим преподавателям.

– Мы оправдали надежды наших учителей и родителей, – говорит Дмитрий Гашигин. – Этих результатов нам помогли добиться твердые знания, полученные от учителей. Они обладают высоким профессионализмом и неравнодушны к своему делу.

По словам молодого человека, именно благодаря серьезной подготовке к ЕНТ, которую обеспечили ребятам их учителя, они чувствовали уверенность и спокойствие при прохождении тестирования. Дмитрий планирует поступить в ВКГТУ им. Д. Серикбаева на одну из экономических специальностей.Шаг в успешное будущее

Его одноклассница Инна, которая также показала отличные результаты при сдаче ЕНТ, выбрала профессию учителя.

– Я поступаю в ВКГУ им. С. Аманжолова на факультет филологии, – говорит она. – Профессию учителя я выбрала осознанно. Мне повезло с талантливыми преподавателями, они – пример для подражания. Хочу тоже делиться своими знаниями с детьми, открывать для них мир науки.

Инна надеется, что набранных баллов ей хватит для получения образовательного гранта. После учебы девушка планирует вернуться в родную школу, вносить вклад в ее процветание, учить детей.

Дана Никушева мечтает стать врачом.

– Хочу помогать людям бороться с болезнями, особенно детям и пожилым, а также людям с особыми потребностями. Им нужны поддержка и сострадание. Я знаю, что для этого нужно много учиться, трудиться, воспитывать в себе смелость и упорство, – говорит девушка.

По итогам ЕНТ Дана набрала 101 балл, планирует поступать в медицинский университет в Семее. Выпускница уверена, что выбрала самую важную и гуманную профессию.

Ребята отмечают, что ЕНТ-2020 проходило в условиях честной борьбы, в аудиториях следили за порядком, а родители могли наблюдать за проведением тестирования посредством онлайн-трансляции. Именно такой формат, по их словам, позволяет выявлять достойных претендентов на получение образовательных грантов.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район

 

Ответить