Шаг в успешное будущее

Лучшие результаты по итогам ЕНТ в Глубоковском районе показали выпускники Уваровской средней школы.

Введенные карантинные меры сказались на всех сферах нашей жизни. Особенно остро это ощутила на себе система образования. На плечи педагогов легло бремя перехода на дистанционное обучение, которое, к слову, нелегко далось и ученикам, особенно первоклашкам и выпускникам. Первоклассникам – потому что они только начали открывать для себя мир школьных знаний, а выпускникам – так как в этом году им предстояло сдавать единое национальное тестирование.

Несмотря на отсутствие опыта в применении такого метода обучения, педагоги района смогли обеспечить высокий уровень качества знаний – по итогам ЕНТ многие выпускники показали хорошие результаты. Среди них – трое выпускников Уваровской средней школы. Ребята набрали свыше 100 баллов, притом, что максимальный составлял 116, а средний – 102,5 балла. И этим они, безусловно, обязаны своим преподавателям.

– Мы оправдали надежды наших учителей и родителей, – говорит Дмитрий Гашигин. – Этих результатов нам помогли добиться твердые знания, полученные от учителей. Они обладают высоким профессионализмом и неравнодушны к своему делу.

По словам молодого человека, именно благодаря серьезной подготовке к ЕНТ, которую обеспечили ребятам их учителя, они чувствовали уверенность и спокойствие при прохождении тестирования. Дмитрий планирует поступить в ВКГТУ им. Д. Серикбаева на одну из экономических специальностей.

Его одноклассница Инна, которая также показала отличные результаты при сдаче ЕНТ, выбрала профессию учителя.

– Я поступаю в ВКГУ им. С. Аманжолова на факультет филологии, – говорит она. – Профессию учителя я выбрала осознанно. Мне повезло с талантливыми преподавателями, они – пример для подражания. Хочу тоже делиться своими знаниями с детьми, открывать для них мир науки.

Инна надеется, что набранных баллов ей хватит для получения образовательного гранта. После учебы девушка планирует вернуться в родную школу, вносить вклад в ее процветание, учить детей.

Дана Никушева мечтает стать врачом.

– Хочу помогать людям бороться с болезнями, особенно детям и пожилым, а также людям с особыми потребностями. Им нужны поддержка и сострадание. Я знаю, что для этого нужно много учиться, трудиться, воспитывать в себе смелость и упорство, – говорит девушка.

По итогам ЕНТ Дана набрала 101 балл, планирует поступать в медицинский университет в Семее. Выпускница уверена, что выбрала самую важную и гуманную профессию.

Ребята отмечают, что ЕНТ-2020 проходило в условиях честной борьбы, в аудиториях следили за порядком, а родители могли наблюдать за проведением тестирования посредством онлайн-трансляции. Именно такой формат, по их словам, позволяет выявлять достойных претендентов на получение образовательных грантов.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район