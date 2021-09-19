Шаг к комфортной жизни

В Глубоковском районе жаркая пора. И дело не в погоде. Жизнь в сельских населённых пунктах буквально кипит: ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные территории, решаются вопросы водоснабжения, уличного освещения, идёт строительство детских площадок.

Посёлок Белоусовка является самым большим населённым пунктом в этом районе, соответственно, и насущных проблем здесь немало, поэтому местные власти уделяют ему особое внимание. Определять приоритетные задачи, требующие оперативного решения, позволяют регулярные встречи с местным населением.

Злободневными проблемами белоусовцы неоднократно называли, прежде всего, неудовлетворительное состояние дорог, отсутствие на некоторых улицах освещения, неблагоустроенность дворовых территорий.

Благодаря программе «Ауыл – ел бесігі» в этом году в Белоусовке удалось реализовать комплекс социальных проектов.

По сведениям акима Глубоковского района Тамары Рахимжановой, на сегодняшний день завершена большая часть работ по ремонту дорог протяжённостью 8,6 километра.

– В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в посёлке проведён средний ремонт (асфальтирование) дорог на улице Центральной. Завершаются дорожные работы на улицах Набережной, Горького, Кирова, Пушкина. Совместно с техническим надзором нами осуществляется контроль за качеством выполняемых дорожных работ. Наряду с этим производится скос травы вдоль дорог, – сообщила глава района.

Дорожно-строительные работы обошлись в 200 млн тенге, из которых 180 млн тенге выделено из национального фонда, 20 – из областного бюджета.

Вопросы уличного освещения насущны в любом населённом пункте, в любое время года. В посёлке завершилась реконструкция уличного освещения – на нескольких улицах зажглись новые энергоэффективные светодиодные фонари.

Как рассказали в поселковом акимате, подрядной организацией ТОО «AGM Service» установлено 200 опор освещения с кронштейнами и светодиодными светильниками. На реализацию проекта было выделено 40 млн тенге, 26 из которых – из национального фонда в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», 4 – из областного бюджета.

– Я родился здесь и уже который десяток лет живу в Белоусовке, – делится местный житель Сергей Лемешко. – По-всякому у нас бывало. Но теперь пришли добрые перемены. Вечером очень приятно выйти на улицу: светло, спокойно. Акимы района и посёлка на собрании пообещали сделать освещение улиц – и сделали!

Маленькие белоусовцы, живущие по улице Юбилейной, с нетерпением ждут, когда можно будет поиграть на новой игровой площадке.

Рабочие подрядной организации ТОО «ШығысКомСервисУК» устанавливают во дворе одной из многоэтажек детский игровой городок площадью 200 квадратных метров. Здесь скоро установят качели, карусели, горки, сделают прорезиненное покрытие. Уже выполнены бетонные работы, уложена тротуарная плитка. На возведение игровой площадки из местного бюджета выделено 6 млн тенге.

– В нашем дворе была площадка, но довольно старая, – рассказывает девятилетний Данил. – Теперь у нас появится ещё одно место для игр. Мы с друзьями каждый день смотрим, как идут работы и ждём, когда нам уже разрешат там поиграть.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район