Сфера особого внимания

Местные исполнительные органы будут отчитываться по каждому обращению, поступившему от граждан.

Решать вопросы людей – это прямая и главная задача всего госаппарата. Об этом в очередной раз шла речь на расширенном совещании акимата Восточно-Казахстанской области.

Глава региона, акимы городов и районов, руководители областных управлений обсудили ряд вопросов, касающихся в основном социальной сферы.

Даниал Ахметов заострил внимание на необходимости тщательного анализа всех обращений, поступающих от жителей региона.

– За прошедший год мы получили 46 тысяч обращений от граждан, – отметил аким ВКО. – Анализ показал, что в основном они касаются социальной сферы, проблем ЖКХ, агропромышленного комплекса и развития бизнеса.

По разным причинам эти вопросы не решались, но сейчас пришло время обратить внимание на самые актуальные проблемы, которые имеются в области. Акимы городов и районов должны оперативно реагировать на проблемы граждан и способствовать их быстрому решению.

Один из наболевших вопросов, поднимаемый долгое время жителями сельской местности, – нехватка пастбищных земель.

– В прошлом году мы начали процедуру возврата неиспользуемых и пустующих площадей под пастбищные угодья, в которых крайне нуждаются фермеры. Эта работа будет продолжена, – заверил глава региона.

Одновременно с этим он поручил увеличивать площадь земель, необходимых для производства кормов. По его словам, наряду с увеличением поголовья скота требуется опережающее укрепление кормовой базы.

Главные направления совершенствования деятельности государственных органов власти связаны, прежде всего, со сферой здравоохранения.

Повышать доступность для населения медицинской помощи помогает цифровизация отрасли. Благодаря высоким технологиям здравоохранение региона стало более пациентоориентированным.

– Сегодня в регионе 56 медучреждений подключено к уникальной системе PACS, которая позволяет получать, обрабатывать, хранить и производить передачу результатов медицинских анализов, рентген-, МРТ-снимков и многое другое. Система интегрирована с информационными системами медицинских организаций региона. Уже проведено 84 тысячи исследований. Главное – система PACS позволяет пациентам не проделывать долгий путь к разным клиникам, что увеличивает доступность широкого спектра медицинских услуг, – отметил аким области.

Бахыт Сарсембаева