Сезон отКВИт

Одно из самых важных условий для отправляющихся на отдых – наличие справки с результатами ПЦР-анализа или экспресс-теста на коронавирус (КВИ).

На базы отдыха на озере Алаколь скоро начнут прибывать туристы. Первых гостей на восточном побережье озера встретят 13 июня. Но с особым условием – все отдыхающие и владельцы баз должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Особое внимание в этом году власти сосредоточили на выполнении требований, направленных на предупреждение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Степень готовности объектов туризма проверили три специальные мониторинговые группы.

Информацию по результатам мониторинга готовности курортной зоны к летнему туристическому сезону озвучил на пресс-конференции заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Нурлангазы Ибраев.

По его сведениям, на тот момент лишь треть турбаз в Урджарском районе приступила к работам по обеспечению норм санитарно-эпидемиологической безопасности, на остальных базах приготовлений к приему отдыхающих не начинали.

Как отметил г-н Ибраев, не во всех из них закуплены бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, установлены санитайзеры. Не утверждены ответственные лица по контролю за обеспечением норм санэпидбезопасности, анкетированием прибывающих лиц.

– Самое главное – это здоровье отдыхающих. Поэтому просим всех предпринимателей принять меры по обеспечению безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Это очень важно! – подчеркнул Нурлангазы Ибраев. – На побережье Алаколя приезжают туристы не только из Восточного Казахстана, но и других регионов, где эпидемиологическая обстановка по КВИ остается неблагополучной. Поэтому одно из требований, предъявляемых к предпринимателям, – это 50-процентная заполняемость гостиниц и пансионатов. Также в курортной зоне необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Такие требования небезосновательны. В прошлом году восточное побережье Алаколя посетило более 700 тысяч туристов. На двухкилометровой пляжной зоне и Арбате озера одновременно могли находиться около 12 тысяч человек. Такое скопление людей может привести к неконтролируемому распространению КВИ.

Именно поэтому, как и в других развитых странах мира, отдыхающих будут принимать только при наличии справки с результатом ПЦР-исследования со сроком давности не более семи дней. Если на отдых отправляется семья, то достаточно результата теста только одного ее члена.

– С 13 июня начинаем туристический сезон на озере. Проведена первичная профилактическая дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Выполнят четыре таких обработки, – отметил Нурлангазы Ибраев. – Для обеспечения социального дистанцирования между отдыхающими на общей пляжной зоне местными исполнительными органами установлена разметка с обозначением мест расположения лежаков. Регулирование очередей в местах скопления отдыхающих будет осуществляться также с помощью разметки.

Сейчас на субъектах туристического бизнеса лежит большая ответственность по обеспечению санитарной безопасности граждан. Они обращаются к казахстанцам с просьбой относиться с пониманием к этому необходимому требованию и обязательно его выполнять.

– Эти требования введены для предотвращения любого возможного инфицирования на побережье, – подчеркивает владелица баз отдыха «Инжу» и «Арасан Алаколь» Елена Асылбекова. – Отдыхающие обязаны предоставить справку с результатом ПЦР на одну семью или на одну группу людей, которая едет вместе. Наличие справок будут проверять на постах, при въезде на Алаколь, поэтому тех, кто рассчитывает обойтись без этого документа, не пропустят. Мы, предприниматели, убедительно просим наших отдыхающих учесть этот факт и сдать необходимые анализы.

Профилактическая и разъяснительная работа будет проводиться на всех базах отдыха. Для отдыхающих и владельцев баз подготовлены информационные материалы по вопросам профилактики КВИ. Видеоролики планируются разместить на LED-экране Туристского информационного центра и в общей прогулочной зоне.

Бахыт Сарсембаева