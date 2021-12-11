Спорт

Сезон открыт

11.12.2021
359

Спортсмены Риддера открыли горнолыжный сезон патриотическим флешмобом.

В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан в Риддере на базе отдыха «Эдельвейс» состоялось открытие горнолыжного сезона.

Спортсмены осуществили спуск по трассе с Государственным флагом Республики Казахстан. После этого ребята поздравили всех жителей и гостей города с наступающим праздником.

Также в этом мероприятии приняли участие представители Молодёжного ресурсного центра Риддера.

Ерик Абитов

Фото акимата Риддера

Риддер  

11.12.2021
359

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