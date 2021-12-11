Спорт
Сезон открыт
Спортсмены Риддера открыли горнолыжный сезон патриотическим флешмобом.
В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан в Риддере на базе отдыха «Эдельвейс» состоялось открытие горнолыжного сезона.
Спортсмены осуществили спуск по трассе с Государственным флагом Республики Казахстан. После этого ребята поздравили всех жителей и гостей города с наступающим праздником.
Также в этом мероприятии приняли участие представители Молодёжного ресурсного центра Риддера.
Ерик Абитов
Фото акимата Риддера
Риддер