Сезон открыт

Спортсмены Риддера открыли горнолыжный сезон патриотическим флешмобом.

В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан в Риддере на базе отдыха «Эдельвейс» состоялось открытие горнолыжного сезона.

Спортсмены осуществили спуск по трассе с Государственным флагом Республики Казахстан. После этого ребята поздравили всех жителей и гостей города с наступающим праздником.

Также в этом мероприятии приняли участие представители Молодёжного ресурсного центра Риддера.

Ерик Абитов

Фото акимата Риддера

Риддер