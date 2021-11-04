Сезон открыт

С 1 ноября началась охота на пушных зверей.

По информации Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, охота будет разрешена с 1 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года на следующие виды животных: енотовидная собака, корсак, лисица, соболь, росомаха, солонгой, ласка, горностай, колонок, степной хорёк, американская норка, выдра (кроме среднеазиатской), рысь (кроме туркестанской), енот-полоскун, заяц (толай, беляк, русак).

Охота разрешена на территориях охотничьих хозяйств, закреплённых за охотпользователями, при наличии разрешения на пользование животным миром и путёвки охотхозяйственной организации.

Отметим, в настоящее время на территории Восточно-Казахстанской области имеется 56 охотничьих хозяйств, из них 31 закреплены за охотпользователями и 25 находятся в резервном фонде, на территории которых охота запрещена.

Любительская (спортивная) охота осуществляется при наличии удостоверения охотника, разрешения на пользование животным миром, путёвки субъекта охотничьего хозяйства, при охоте с применением охотничьего огнестрельного оружия – разрешения на хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам, при охоте с ловчими хищными птицами – паспорт ловчей хищной птицы.

– Чтобы избежать разногласий с сотрудниками природоохранных структур, охотникам-любителям, прежде чем расчехлить свои ружья, необходимо более внимательно ознакомиться с правилами охоты и не допускать нарушения природоохранного законодательства, – подчеркнули в ВК областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников