Сезон клещей в разгаре

С начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью обратились 1698 восточноказахстанцев с укусами клещей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений снизилось на 494 случая.

Восточный Казахстан относится к территориям повышенного риска заражения вирусом клещевого энцефалита. Его природными очагами являются территории Глубоковского, Зайсанского, Катон-Карагайского, Уланского, Шемонаихинского районов, районов Алтай и Самар, а также окрестности Усть-Каменогорска и Риддера.

– По данным на 30 мая 2023 года, на эндемичных территориях области с укусами клещей обратились 1698 человек, из них 520 детей до 14 лет, – сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Сауле Слямгазина. – В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество укусов клещей снизилось на 494 случая. Единственный лабораторно подтверждённый случай клещевого энцефалита был выявлен на территории Усть-Каменогорска. С профилактической целью иммуноглобулин против клещевого энцефалита получили 1618 пострадавших, остальные не получили вакцину по разным причинам.

Сауле Слямгазина добавила, что в медицинских организациях эндемичных территорий лекарственный препарат находится в достаточном количестве. К слову, серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином следует проводить не позднее четвёртого дня после укуса клеща.

В рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи прививки против клещевого энцефалита проводятся по эпидемиологическим показаниям населению, проживающему и работающему в природных очагах инфекции. Получить профилактическую прививку против клещевого энцефалита на бесплатной основе они могут в медицинском учреждении по месту прикрепления.

– Первичный курс прививки необходимо получить не позднее, чем за 14 суток до начала эпидсезона, – пояснила Сауле Слямгазина. – Наиболее оптимальным периодом её получения является осень (октябрь-ноябрь) и/или весна (март, апрель). В дальнейшем ревакцинацию проводят однократно через год после завершения первичного курса, последующие отдалённые ревакцинации проводят однократно каждые три года. За четыре месяца этого года по области вакцинировано против клещевого энцефалита 4518 лиц из 4321 запланированных, что составило 104,6 процента.

Также ежегодно весной и осенью эпидемиологи проводят противоклещевую обработку на эндемичных территориях. На сегодняшний день обработано 625 гектаров, или сто процентов от плана.

Татьяна Кравченко