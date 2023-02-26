Сейчас вылетит птичка!

В Риддере дети и взрослые начали заниматься бёрдвотчингом в рамках интерактивной акции «QAZAQ BIRDS».

Бёрдвотчинг – это стремительно развивающееся движение в любительской орнитологии. Само его название говорит за себя – в переводе с английского обозначает наблюдение за птицами. Наиболее распространено оно в странах Европы, там насчитывается более 80 миллионов бёрдвотчеров. Но и в Казахстане движение набирает обороты, и с каждым годом становится всё больше желающих примкнуть к нему. Это обусловлено тем, что в нашей стране есть самые разнообразные ландшафты, а значит и огромное количество видов птиц. В Алматы даже проводят специальные туры для тех, кто хочет увидеть крылатых созданий в их естественной среде обитания.

Акция «QAZAQ BIRDS» стартовала в Риддере и была организована республиканским информпорталом о природе и туризме VETERS.KZ.

На первой импровизированной лекции спикеры рассказали, как стать бёрдвотчером и где лучше всего наблюдать за птицами. Краевед Елена Лямкина, биолог Анатолий Таран и увлечённый бёрдвотчер Наталья Боровая поделились интересной и полезной информацией с теми, кто решил присоединиться к акции и освоить новое хобби.

По информации Управления культуры ВКО, в течение пяти месяцев команда взрослых и детей будет изучать птиц, наблюдать за ними вместе со своими близкими, общаться с орнитологами, проводить различные конкурсы и мероприятия.

К слову, именно бёрдвотчерам иногда удаётся увидеть редких краснокнижных птиц, а порой и сфотографировать их, чтобы иметь доказательство встречи с пернатыми. Чаще всего наблюдатели используют в такой своеобразной охоте только свои глаза, иногда бинокль, чтобы получше рассмотреть самых любопытных представителей птичьего мира.

В Восточном Казахстане наиболее популярное место для бёрдвотчеров – горы Западного Алтая, где встречаются горный и лесной дупели, азиатский бекас, рябчик, кукша, серый снегирь, соловей-красношейка.

В рамках акции руководитель студии «Город мастеров» Дома дружбы – центра общественного согласия Риддера Ирина Недобитко провела мастер-класс «Народная кукла-закрутка «Птица». Дети и взрослые с удовольствием приняли участие в изготовлении птичек из разноцветных тканей. Идея мастер-класса состояла в том, что с помощью этих рукотворных пернатых можно ускорить приход весны.

Дарья Штейн