Сев по плану

В Зайсанском районе завершились весенне-полевые работы.

Аграрии Карабулакского сельского округа завершили сев. Зерновыми культурами, а именно пшеницей, засеяно 130 гектаров земли. Посеяно 900 гектаров проса, 50 гектаров ячменя, 80 гектаров кормов многолетних трав, посажено 16 гектаров картофеля и 13 – бахчевых культур.

– В связи со сложившейся ситуацией уменьшились объемы посева масличных культур, – отметил агроном сельского округа Т. Абдыкалыков. – Это связано с тем, что доставка семян из областного центра была затруднена.

В этом году к весенне-полевым работам сельскохозяйственную технику подготовили полностью – 26 колесных и два гусеничных трактора, три комбайна, четыре зерновоза, четыре сеялки, 15 культиваторов, 85 граблей и плугов.

По заявкам крестьянских хозяйств в сельском округе закуплено 10 тонн дизельного топлива для сельскохозяйственной техники по льготной цене – 175 тенге за литр. При необходимости его закупят дополнительно.

Ерик Абитов

Зайсанский район

Фото иллюстрационное