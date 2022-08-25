Готовы ли школы региона к новому учебному году?

Школы Восточного Казахстана прошли серьёзный экзамен. Департамент по обеспечению качества в сфере образования ВКО провёл инспекцию этих учреждений на предмет готовности к новому учебному году.

Подготовка школ к нему традиционно проходит в мае – июле: проводится текущий и капитальный ремонты, приобретается технологическое оборудование, мебель по ростовым показателям, решаются вопросы безопасности.

О результатах мониторинга и степени готовности организаций образования к началу 2022-2023 учебного года рассказала на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО Зейнеп Махсутова.

– В преддверии нового учебного года проведён мониторинг путём визуального осмотра во всех государственных школах области. Проверка показала, что из 642 школ 514 расположены в типовых зданиях, 128 – в приспособленных. Выявлены 12 школ, находящиеся в аварийном и предаварийном состоянии. Из них в пяти требуется капитальный ремонт кровли, фасада, внутренней отделки. В одной сельской школе даже нет тёплого, внутреннего туалета, – констатировала она.

В 35 процентах школ система видеофиксации не соответствует разработанным стандартам и требованиям. В настоящее время, как заверила Зейнеп Махсутова, ведётся работа по обновлению систем видеонаблюдения в этих школах, заявки уже рассмотрены.

Современную школу невозможно представить без компьютерных технологий. Если для учащихся и учителей одних школ уроки с использованием интернета становятся обычным учебным процессом, то в некоторых – проблемы с выходом в Сеть остаются актуальными по сей день.

Так, со слов Зейнеп Махсутовой, скорость интернета практически в половине школ колеблется от 2 до 100 Мб/с, в 319 – менее 4 Мб/с.

В 61 школе отсутствуют компьютерные классы. «Умная» техника есть во всех школах, но 20 процентов компьютеров и оргтехники – это устаревшие модели. 15 процентов интерактивных досок – в нерабочем состоянии.

Кроме того, в 62 процентах школ функционируют предметные кабинеты (физики, химии, биологии) старой модификации. Наряду с этим современные кабинеты робототехники имеются во всех общеобразовательных учреждениях.

Ученики не всех школ области имеют возможность заниматься физкультурой в приспособленных помещениях. Как отметила руководитель ведомства, только в 87 процентах есть спортивные залы. Из них оснащены всем необходимым спортинвентарём лишь 43 процента.

В системе воспитательной и образовательной работы школ важную роль играют библиотеки. На сегодня, по словам Зейнеп Махсутовой, библиотечным фондом располагают лишь 84 процента школ, у 60 процентов есть читальные залы.

Согласно закону об образовании, государство обязано обеспечивать школы, вне зависимости от форм собственности, методическими пособиями и учебными материалами.

– В настоящее время раздаются учебники из школьного библиотечного фонда, а также завершается доставка до организаций образования новых учебников для вторых, пятых и седьмых классов. Их планируется раздать до 1 сентября, – сказала руководитель Департамента.

Сегодня по области ведётся строительство одиннадцати школ. Из них три будут введены в эксплуатацию к началу нового учебного года, четыре – до конца этого года, остальные – объекты, переходящие на следующий год.

Потребность в проведении капитального ремонта есть в 80 школах области, однако ремонтные работы проводятся лишь в восьми из них.

– В двух школах капитальный ремонт завершится к концу августа, в пяти – после 1 сентября по графику. В одной школе сроки завершения ремонтных работ до 1 сентября сорваны, – отметила Зейнеп Махсутова.

По её словам, в текущем ремонте нуждаются 254 школы региона. В 97 из них было выделено соответствующее финансирование, необходимые работы уже выполнены.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета