На первом этаже районного акимата начал свою работу «Сервисный акимат». Этот проект нацелен на повышение качества государственных услуг, цифровой грамотности населения, недопущение фактов коррупции и реализуется в рамках проекта «Шығыс – адалдық алаңы».

Теперь жители не теряют времени, выезжая в отделы, расположенные в разных уголках города. Решение всех вопросов для них будет осуществляться в одном здании. Проект «Сервисный акимат» отличается тем, что в одном месте сосредоточена деятельность государственных органов, оказывающих госуслуги, и создает комфортные условия для граждан. Это удобно и представителям местных исполнительных органов.

– На сегодняшний день основными приоритетами деятельности государственных органов являются установление эффективной обратной связи с населением, общественный диалог, открытость и оперативное реагирование на нужды людей, – отметили в районном акимате.

Ерик Абитов

Зайсанский район