«Сергек»: точка старта

В Семее с 1 июля запустят систему видеофиксации и контроля дорожного движения «Сергек».

Во время рабочей поездки акима ВКО Даниала Ахметова в Семей об этом сообщил руководитель ТОО «Көркем Телеком», автор проекта «Сергек» Асет Ахметов. В настоящее время завершается процесс подключения видеокамер, и в тестовом режиме апробируется работа системы.

По информации заместителя акима Семея Димитрия Гарикова, согласно проекту по установке системы видеофиксации и обеспечению безопасности и правопорядка на улицах города, на его территории будет функционировать 1551 камера. Их установили на 40 перекрестках и 74 линейных участках. Кроме того, в общую систему вошли также 776 камер и 687 камер общего видеонаблюдения, а также 88 камер объектов образования.

– Прежде чем устанавливать видеокамеры, был проведён тщательный анализ аварийной ситуации и оценка уровня правонарушений на улицах Семея, – пояснил Асет Ахметов. – Мы постарались перекрыть видеокамерами именно те участки, где наблюдается наибольшее скопление людей и чаще всего фиксируются ДТП. Кроме того, объектами повышенного внимания стали места, где расположены магазины по продаже оружия и боеприпасов, вокзалы и аэропорт, все въезды и выезды на территории города. Участки установки камер системы «Сергек» были согласованы и утверждены сотрудниками управления полиции Семея, Комитета национальной безопасности.

Как сообщил Димитрий Гариков, ситуационный центр, а также центр обработки данных будет расположен на 4 этаже здания по ул. Достоевского, 110. Там завершается ремонт и установка необходимого оборудования. Параллельно велась работа по подписанию договоров о сотрудничестве. Так, акиматом города совместно с управлением полиции Семея получены и подписаны соглашения с жильцами многоквартирных домов и частных домостроений, а также владельцами развлекательных учреждений, где расположены камеры видеонаблюдения. Частным партнёром подписан меморандум с АО «ГЧП по ВКО» по беспрепятственному доступу к линиям электропередачи уличного освещения на момент монтажа оборудования, также заключён договор с АО «ОЭСК» на подачу необходимой электроэнергии с получением технических условий.

– В июне планируем завершить большую часть работ: это уличные и дорожные комплексы, камеры общего видеонаблюдения. На сегодня установлено 12 дорожных комплексов, которые работают в тестовом режиме. Опытная эксплуатация позволяет утверждать, что всеми программами обеспечения можно пользоваться на сто процентов, – отметил Асет Ахметов.

Глава региона, выслушав доклад, подчеркнул эффективность реализации проекта, отметив важность интеграции «Сергека» с программой автобусных маршрутов.

Екатерина Гуляева, Флора Левина

Фото Аяужан Утеулиновой

Семей