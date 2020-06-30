Серьезная ситуация

Мархаббат Карибаева, директор Белоусовской средней школы № 1, Глубоковский

район:

– На очередном совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Глава государства озвучил ряд проблем, которые обозначились в период пандемии.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах. В городах и районах также плохо соблюдаются меры предосторожности. Все это, как мы видим, ведет к распространению вируса в геометрической прогрессии.

Радует, что Глава государства обозначил четкий алгоритм деятельности лабораторий, в которых проводят ПЦР-тесты. Совершенно правильно, если прием будет проводиться строго по онлайн-записи или через сall-центр. В сельской местности

Президент поручил развернуть мобильные лаборатории.

Сегодня, когда здоровье казахстанцев находится под угрозой, властям действительно необходимо мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы. Вторая волна пандемии неизбежна, поэтому по поручению Президента РК до конца июля в два раза будет увеличено количество инфекционных коек и решен вопрос обеспечения лекарственными препаратами.

Уверена, благодаря слаженным действиям властей региона и каждого гражданина в частности мы преодолеем все

трудности.

Ануарбек Дауренбеков, выпускник кадетской школы «Жас Улан»:

– К сожалению, с каждым днем появляются новые случаи заражения людей опасным коронавирусом. Количество заразившихся КВИ в Казахстане составило почти 20 тысяч человек. Статистика неутешительная.

Считаю, что Президент Казахстана неслучайно отметил необходимость максимально серьезно отнестись к сложившейся ситуации, при этом не допускать паники и распространения негативной и ложной информации.

К примеру, некоторые мои сверстники считают эту проблему несерьезной или вообще несуществующей. В соцсетях царит хаос – не понятно, где истина, где ложь. В этом отношении нужно придерживаться мнения официальных источников.

Для меня как призыв прозвучали слова Президента страны, что нельзя поддаваться тревоге и пессимизму, потому что сейчас особенно важно физическое и духовное здоровье, отсутствие стрессов.

Наталья Казакова, медицинский работник-координатор по социальным проектам

ОО «ВКНКЦ», Усть-Каменогорск:

– Считаю оценку, данную Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, очень важной.

К сожалению, несвоевременные и малоэффективные меры привели к ускоренному распространению вируса. Как медицинский работник, могу сказать, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому нужно с пониманием и серьезностью отнестись к предпринимаемым мерам по сведению к минимуму любой возможности распространения пандемии, ведь со времени снятия режима ЧП количество случаев КВИ увеличилось в семь раз!

По мнению Главы государства, необходимы качественные лабораторные исследования, а также лекарства, реактивы. Предложение Президента Казахстана о создании ежедневных телепрограмм, в которых медики давали бы советы и отвечали на вопросы зрителей, очень правильно и своевременно. Ведь самолечение опасно.

Кроме того, нужно осознавать главное – все эти меры так же, как и карантин, временные. Они направлены на сохранение здоровья и благополучия казахстанцев.

Жанна Оспанова, инженер-диагност, Курчатов:

– По моему мнению, введение чрезвычайного положения и карантинных мер на территории страны действительно было единственным верным решением, так как врачи и сами граждане получили небольшую отсрочку, возможность подготовиться к дальнейшей борьбе.

После снятия режима для сбалансирования экономического состояния государства вновь открылись места массового скопления людей, в том числе торговые центры, кинотеатры, объекты общественного питания. В результате получен прирост заболеваемости. Сначала не все верили в существование коронавирусной инфекции, но теперь все изменилось.

Мы убедились в том, что ситуация серьезная. У многих из нас есть знакомые с симптомами вируса и поставленными диагнозами. Нам остается лишь не усугублять обстановку необдуманными действиями. Соблюдать все требования и санитарно-эпидемиологические меры, чтобы сохранить здоровье.