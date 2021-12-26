Серебряный успех Малики

Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Семея Малика Асемханова заняла второе место на V чемпионате Азии по тогызкумалаку.

Стоит отметить, что соревнование в Актобе собрало около 150 юных поклонников древней игры из Казахстана, Кыргызстана, Афганистана, Индии, Китая, Монголии, Турции, Туркменистана, России и Узбекистана. Ученица НИШ ФМН Семея прославила свою родину, показав хорошие результаты. По итогам игры Малика Асемханова завоевала серебряную медаль.

– Играю в национальную игру с семи лет, – поделилась юная спортсменка. – Мне нравится тогызкумалак, он помогает развивать мышление. Каждая победа меня вдохновляет на дальнейшие свершения. В тогызкумалак привели родители, и именно им я посвящаю свою победу. Считаю, что благодаря родителям я достигла такого уровня. На этом останавливаться не собираюсь, на будущее много планов.

Добавим, Малика не раз принимала участие в соревнованиях различного уровня и занимала призовые места. Так, в 2017 году ей присвоен разряд «кандидат в мастера спорта».

Александра Исаева

Фото предоставлено пресс-службой НИШ ФМН Семея

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