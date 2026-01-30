Серебряный прорыв команды «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» из Усть-Каменогорска добился значимого успеха в своей истории, завоевав серебряные медали турнира IIHF «Континентальный кубок» – лучший результат клуба на международной арене. Финальный этап сезона 2025–2026 годов состоялся в городе Ноттингеме (Великобритания), где усть-каменогорская команда продемонстрировала высокий уровень игры.



Серебряные медали Континентального кубка стали важной вехой для всего казахстанского хоккея, наглядно подтвердив конкурентоспособность отечественных клубов на европейском уровне.

– Это результат высокого уровня подготовки спортсменов, профессионализма тренерского штаба и системной работы, проводимой в регионе по развитию хоккея. Серебряные медали Континентального кубка – не только значимое спортивное достижение, но и показатель конкурентоспособности отечественного хоккея на международной арене. Желаю вам и впредь достойно защищать честь региона и достигать новых высот. «Торпедо» для нас всегда чемпион! – отметил в своей поздравительной речи аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.



Со своей стороны руководитель Управления физической культуры и спорта ВКО Аскар Можанов подчеркнул, что второе место среди европейских команд – это очень высокий результат.

– Можно смело сказать, что международный хоккей вернулся в Усть-Каменогорск. В этом году в регионе также начал возрождаться большой футбол. Тем не менее, хоккей для нас по-прежнему остаётся отдельным брендом, – сказал Аскар Можанов.



В решающих матчах турнира IIHF «Континентальный кубок» хоккеисты из Усть-Каменогорска продемонстрировали настоящий образец мастерства и воли. «Торпедо» одержало уверенную победу над датским клубом «Хернинг Блю Фокс» со счётом 6:2, а в напряжённом поединке с французским «Дюк д’Анже» уступило лишь в овертайме со счётом 2:3.



В финале казахстанский клуб встретился на ледовой площадке с хозяевами соревнований – британской командой «Ноттингем Пантерз». Насыщенная борьбой игра завершилась со счётом 4:2 в пользу британских спортсменов. Таким образом, по итогам турнира «Торпедо» завоевал серебряные медали Континентального кубка.



– Действительно, были очень напряжённые матчи. Как вы сами видели, поддерживая нас от начала до конца, мы провели три игры подряд.



К тому же при пятичасовой разнице во времени долгий перелёт на самолёте также физически тяжело дался игрокам. Кроме того, в этих соревнованиях не участвовала половина команды. Для некоторых игроков это были первые крупные соревнования такого уровня. Всё это вместе сложилось и не позволило в финальном матче показать запланированный рисунок игры и немного не дало возможности вырвать «золото». Но несмотря на это клуб показал хорошую игру, завоевал второе место. Поздравляю всех наших болельщиков. Теперь мы можем ставить перед собой конкретные цели, – прокомментировал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Андрей Корабейников.



Перед командой теперь стоят цели пробиться в плей-офф чемпионата Казахстана в этом году, а в следующем году вновь участвовать в Континентальном кубке, но уже завоевать золотой трофей.

Стоит отметить, что этот результат – высшее достижение клуба в Континентальном кубке за всю историю его существования. Ранее команда завоевала лишь бронзовую награду в сезоне 2007-2008 годов.



– Сколько ни говори, но нужно открыто признать, что европейские команды на голову выше нас. У них очень много представителей государств, развивающих мировой хоккей, – канадцев, американцев, финнов, шведов. По сравнению с нами их подготовка, скорость, игровая тактика на площадке совершенно другие. Мы готовились, лишь просматривая видеозаписи игр соперников. А выйдя на лёд, ощутили совершенно иную обстановку. Возможно, результат был бы лучше, если бы мы провели хотя бы одну-две товарищеские встречи перед турниром. Нам нельзя отставать от их скорости. Что касается других показателей, игроки сыграли грамотно, не подвели, – сказал Андрей Корабейников.



Серебряные медали Континентального кубка имеют огромное значение не только для клуба «Торпедо», но и для казахстанского хоккея в целом.



– Мы вернулись с Кубка с хорошими впечатлениями. Увидели высокий уровень команд-соперников, получили большую возможность сравнить с собой, набраться опыта. В финальном матче стадион был забит до отказа. Местные болельщики, активно поддерживая свою команду, шумели, кричали и пели как на футбольных матчах. Это создавало нам большие помехи, мы в решающие моменты не слышали друг друга. Кроме того, сказались три игры подряд. Тем не менее, мы держались достойно и показали хорошую игру. Победы ещё впереди, – поделился мнением вратарь ХК «Торпедо» Владислав Пестов, который по итогам соревнований возглавил рейтинг голкиперов финальной серии и был признан лучшим вратарём турнира.



Игроки поблагодарили жителей города за поддержку и отметили, что этот результат является важным этапом подготовки к плей-офф чемпионата Казахстана «Pro Hokei Ligasy».

По возвращении на родину команда сразу приступила к подготовке к матчам регулярного чемпионата Казахстана. 21-22 января «Торпедо» на своей площадке принимало петропавловский «Кулагер».



Перед матчем многочисленные болельщики поздравили «Торпедо» с историческим достижением. Игрокам были вручены благодарственные письма. В свою очередь хоккеисты подарили акиму области Нурымбету Сактаганову именную игровую форму «Торпедо» с номером «16». После торжественной церемонии глава региона принял участие в символическом вбрасывании шайбы перед началом матча между усть-каменогорскими хоккеистами и командой «Кулагер».

Айдос Мырзахметов, Дәурен Аллабергенұлы, Елизавета Седых

Фото Артём Жигулин, Жібек Нұрахмет

