Серебряные футболисты

В Усть-Каменогорске завершился чемпионат Казахстана по футболу среди юношей 2004-2005 года рождения, спортсменам из Восточного Казахстана он принёс серебряную медаль.

В соревнованиях, которые проходили с 17 по 26 июля, приняли участие 8 команд из Актобе, Туркестана, Караганды, Нур-Султана, Костаная, Павлодара, Актау и ВКО.

Спортсмены из Восточно-Казахстанской области показали отличные результаты, сыграв вничью с соперниками из Туркестана, но разгромив при этом карагандинцев со счётом 4:0, актюбинцев – 7:1 и костанайцев – 2:0. Ребята вышли в финал, где их соперником стала столичная команда.

Своим мнением о соревнованиях поделились гости мероприятия, которые при-

шли поболеть за своих земляков.

– Чемпионат Казахстана – это знаменательное событие для Усть-Каменогорска, которое даст импульс дальнейшему развитию футбола в регионе. Примечательно, что матч проходит на недавно отреставрированном стадионе «Алтай», за что хотелось бы выразить благодарность руководству города и области, – отметил руководитель частного футбольного клуба «Форсаж» Вадим Столяров.

Сражение за главный приз чемпионата проходило напряжённо, ни одна из команд не собиралась сдаваться. Игроки нашей команды не расслаблялись ни на минуту в борьбе за мяч, но всё же первый гол забили астанчане. Тем не менее, до конца игры наша команда не допустила следующего гола, но и попасть в ворота соперников тоже не смогла. Устькаменогорцы несколько раз подводили мяч вплотную к воротам команды соперников, но безуспешно. Матч был захватывающим, и, по словам тренера команды из Нур-Султана, наши игроки показали себя достойными соперниками.

– Команда Усть-Каменогорска выступила достойно, но нам, наверное, на этой игре повезло больше. В целом сыграли много матчей, и это большой плюс для ребят. Благодарим организаторов за проведение этого чемпионата, прекрасный турнир, отличные поля и замечательное судейство, – отметил тренер команды по футболу СДЮСШОР города Нур-Султана Родион Мозговой.

По итогам финальных матчей победителями и обладателями Кубка чемпионата по праву стали гости из столицы, второе место заняли хозяева поля, а обладателями бронзы стали костанайские футболисты.

Помимо призовых мест судейская коллегия выбрала лучших

по шести номинациям:

Лучший вратарь – Родион Секретарев

Лучший защитник – Максим Кононенко

Лучший нападающий – Таннур Акатолданов

Лучший игрок – Роман Кириленко

Лучший бомбардир – Андрей Антюфеев

Лучший полузащитник – Мейржан Курманов.

Аяужан Утеулинова

Фото автора

P.S. Отметим, что Родион и Таннур – игроки сборной ВКО.