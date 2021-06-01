Серебро из Алматы

Яркий спортивный трофей привезли из Алматы восточноказахстанские студенты с XI летней Универсиады Республики Казахстан, посвящённой 30-летию Независимости РК.

В соревнованиях приняли участие студенты из разных высших учебных заведений страны. Сборная команда ВКТУ им. Д. Серикбаева показала хорошие результаты в общекомандном зачёте. Особенно успешно для молодых земляков в рамках Универсиады прошли соревнования по пляжному волейболу.

– Команда девушек и юношей ВКТУ провела финальную встречу с командой КазНУ им. аль-Фараби, – отметил заведующий кафедрой физической культуры и спорта, президент Национальной федерации студенческой и школьной лиги по волейболу ВКО, национальный спортивный судья РК по волейболу высшей категории Болатбек Даумов. – Обе команды университета заняли вторые места. Первое место завоевал КазНУ им. аль-Фараби. Всего в соревнованиях выступили 24 команды.

Стоит подчеркнуть, что ребят тренировали Болатбек Даумов и председатель спортивного клуба ВКТУ, главный тренер сборной команды по волейболу Сымбат Бекбосынов. Это высококвалифицированные наставники, настоящие мастера своего дела, имеющие большой опыт тренерской работы.

– Состязаться с сильнейшими вузами страны – большая честь, – добавил Сымбат Бекбосынов. – Летняя универсиада – это настоящий праздник спортивного мастерства.

По словам проректора по учебной работе ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллиной, вуз активно занимается развитием студенческого спорта, участвует в зимних и летних спартакиадах и универсиадах, пропагандирует здоровый образ жизни.

Ева Ким

Фото Болатбека Даумова