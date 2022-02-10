Сердца, бьющиеся в унисон

«Мама, папа, я – дружная семья!»… К сожалению, далеко не все дети могут применить этот девиз к собственной жизни. Потому что у них нет ни папы, ни мамы, а есть только казённые стены детского дома, множество взрослых и детей вокруг, и при этом полное одиночество.

Каждого из детдомовских ребятишек поддерживает надежда, что в один прекрасный день придут родители и навсегда заберут его или её в свой светлый и уютный дом. Чтобы осуществить эту детскую мечту, с мая 2016 года в Казахстане работает Национальное агентство по усыновлению. По мнению его специалистов, анализ ситуации вокруг процедуры усыновления в Казахстане, проведённый перед тем, как запустить в работу этот крупный социальный проект, показал множество пробелов и недоработок.

Во-первых, в казахстанском обществе на тот момент царила крайне низкая культура усыновления. Это сказывалось во всём. Так, будущие родители, решая взять в семью сироту, хотят, в первую очередь, решить собственные проблемы бездетности. Поэтому чаще всего в органы опеки и попечительства обращаются с просьбой усыновить малыша в возрасте от 0 до 3 лет. А вот детей старше 6 лет в свою семью готовы взять лишь 10% от общего количества будущих усыновителей.

Ещё одной немаловажной причиной слабой активности среди казахстанцев, желающих усыновить ребенка, является их низкая осведомлённость о юридической процедуре усыновления. При этом сейчас в Казахстане появились организации, готовые помочь потенциальным родителям в сопровождении семьи в далеко непростом деле усыновления ребёнка и его адаптации в семье. Прежде всего, это школы приёмных родителей, которые работают при детских домах и интернатах, а также онлайн-курсы при самом Национальном агентстве по усыновлению.

В школе приёмных родителей будущим усыновителям рассказывают обо всех тонкостях процедуры усыновления. Это и сбор необходимых документов, и работа с государственными органами опеки и попечительства, и помощь в выборе ребёнка в любом детском доме Казахстана и многое другое.

Как рассказала региональный директор Национального агентства по усыновлению по ВКО Жанайым Жумадилова, их специалисты, а также сотрудники детских интернатных учреждений готовы поддерживать любую семью, решившую стать родителями воспитаннику детского дома, от момента первого обращения за консультацией до полной адаптации ребёнка в семье. Ведь взрослые очень часто принимают решение об усыновлении под воздействием эмоций, но желание это должно быть осознанным обоими родителями. Это необходимо, чтобы предотвратить вторичное сиротство малыша, когда, не справившись с проблемами, родители возвращают ребёнка в детский дом. К сожалению, сейчас подобная практика в Казахстане ещё существует. По итогам 2021 года, в детские интернатные учреждения были возвращены 4% от общего количества детей, отданных на воспитание в семьи. Чтобы не допустить подобного, психолог поможет справиться с первыми трудностями и конфликтами, даст направление работы для взрослых и ребёнка, поможет уладить ситуацию в школе и многое другое. Это называется комплексным сопровождением семей.

Здесь помогают семьям понять, что в любви и опеке нуждаются не только маленькие дети до 3 лет, но ребята более старшего возраста, ведь они тоже хотят обрести свою семью, стать полноценными гражданами Казахстана. Есть, конечно, исключения, но в большинстве случаев у выпускников детских домов часто бывают проблемы с психикой. Поэтому так важно, чтобы дети воспитывались, окружённые заботой и лаской искренне любящих их людей, а не в окружении казённых стен детских домов.

Насколько это важно, рассказала региональный специалист Национального агентства по усыновлению по Семейскому региону Айнагуль Нуртазина. В её семье воспитываются два приёмных сына. Первого мальчика семья усыновила в 2001 году, когда он был младенцем, второй появился в семье десять лет спустя в возрасте десяти лет. Вот с ним-то было не так легко наладить отношения. У ребёнка было разрушено доверие к взрослым: в шестилетнем возрасте его вернули приёмные родители. И он отказывался вообще покидать недавно обретённый дом, боясь, что его снова вернут в приют. Понадобилась вся сила материнской любви, забота и внимание всех членов семьи, чтобы мальчик оттаял душой, прикипел сердцем к обретённым родным и близким.

За шесть лет ему пришлось поменять три школы. Потому что дети, откуда-то узнав, что мальчик в семье не родной, а воспитывается под опекой приёмной семьи, стали дразнить его детдомовцем. Травля достигала таких масштабов, что родители были вынуждены менять одну школу за другой, каждый раз всё дальше от дома. Чтобы хоть как-то решить проблему, Айнагуль Нуртазина на общем родительском собрании класса по-человечески попросила родителей одноклассников сына поговорить со своими чадами о том, что приёмный ребёнок имеет полное право жить и учиться в семье. Поэтому так важна поддержка школы, чтобы он не только сумел привыкнуть к новой для него семейной обстановке, но и адаптироваться в школьном коллективе, проявить свои таланты, знания и умения.

– Сегодня мои сыновья – моя гордость. Им уже по 21 году, они взрослые, самостоятельные молодые люди. И они – идеальные сыновья, – заявила Айнагуль Нуртазина.

Кстати, она уже много лет курирует «Дом мамы» в Семее. Сейчас он переориентировал свою деятельность, став ресурсным центром по работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Если в семье есть реальная угроза сиротства для детей, то в фонде делают всё возможное, чтобы решить материальные и иные проблемы взрослых, чтобы дети не остались брошенными при живых родителях.

Именно поэтому «Дом мамы» сейчас работает не только с родильными домами, где время от времени появляются мамочки, готовые отказаться от своего дитя, но и Центрами адаптации несовершеннолетних, Домами ребёнка, детскими домами и интернатами. В первую очередь, идёт поиск кровных родственников, которые могли бы забрать своего родного человечка в семью и воспитывать как собственного ребёнка.

Надо сказать, что в ВКО сконцентрировано наибольшее количество детских домов и интернатов. Из всех регионов нашей республики именно Восточный Казахстан на сегодняшний день лидирует по количеству детей, воспитывающихся в детских учреждениях закрытого типа, то есть детских домах и интернатах. В настоящее время насчитывается свыше 800 таких ребят.

– В обществе укоренилось понятие «сирота». Но в учреждениях детей-сирот начитывается только 20%, остальные 80% – это дети, оставшиеся без попечения родителей. Обычно их мамы и папы лишены родительских прав, признаны безвестно отсутствующими или недееспособными, ограничены в родительских правах, отбывают наказания в местах лишения свободы, уклоняются от воспитания. Но в любом случае мы искренне считаем, что каждый ребёнок должен жить в семье, – подчеркнула Айнагуль Нуртазина.

Как это сделать? Сегодня есть несколько способов помочь ребёнку обрести долгожданную семью. К сожалению, не все казахстанцы знают, что в нашей республике, помимо усыновления, есть опека и попечительство, а также патронатная и гостевая семьи. У каждой из этих форм есть свои особенности. Например, опеку и попечительство чаще всего оформляют родственники ребёнка, который остался без родителей. В данном случае на его содержание государство выплачивает 10 МРП ежемесячно.

А вот патронатная семья – это уже профессиональная семья, где один из родителей, обычно мама, получает заработную плату. У неё идет трудовой стаж и пенсионные отчисления. Кроме того, на каждого ребёнка государство выплачивает ежемесячное пособие по 10–11 МРП (в зависимости от возраста). При патронатном воспитании все льготы и выплаты, которые ребёнок получал, будучи воспитанником детского дома, остаются за ним. Этими средствами патронатные родители могут воспользоваться для вложения в развитие ребенка, его образование или на приобретение недвижимости.

С 2017 года в Казахстане была введена новая форма работы с усыновителями – приёмная семья. Это тоже профессиональная семья, где воспитываются от 4 до 10 приёмных детей вместе со своими родными детьми. Заработную плату получают уже два взрослых человека. В идеале это должны быть мама и папа. Но чаще всего отец остаётся в семье основным кормильцем, а воспитателями для детей оформляются мама и бабушка или любой другой член семьи, который помогает в воспитании.

Кроме того, с 2017 года также закреплён юридический статус для так называемой гостевой семьи. По сути, эта форма общения детей-сирот в семейной обстановке практикуется в Казахстане с 2006 года. Многие семьи берут воспитанников детских домов на выходные, каникулы и даже на всё лето, чтобы дети почувствовали тепло семейного очага. И часто гостевые семьи, привязавшись к ребёнку, забирают его под патронат или усыновляют.

Отметим, что усыновлению подлежат не только дети-сироты, но и некоторые воспитанники детских интернатных учреждений, которые имеют статус детей без опеки и попечительства. Так, усыновлению подлежат те дети, чьи родители признаны безвестно отсутствующими, объявлены умершими, признаны недееспособными или ограниченно дееспособными и ограничены в родительских правах до 6 месяцев. А вот другие формы воспитания детей в семье вполне возможны для детей, чьи родители отбывают наказание в местах лишения свободы, уклоняются от воспитания своего ребёнка, их разыскивают и так далее.

Если есть желание воспитывать ребёнка, принять и любить его как родного, то путь к нему всегда найдётся. Все пройденные трудности сторицей окупятся любовью и нежностью маленького сердечка, которое будет биться в унисон с вашим.

Екатерина Гуляева

Фото автора

Семей