Семья – это большое счастье

Под таким названием в Доме дружбы Семея прошёл круглый стол с участием представителей общественных организаций и этнокультурных центров города. Следуя народным традициям, они призывали молодёжь бережно хранить семейные отношения, решать все конфликты, опираясь на любовь, взаимопонимание и прощение чужих ошибок.

Как рассказала во вступительном слове директор Дома дружбы Семея Надежда Шарова, сохранение семейных ценностей всегда есть и будет главным приоритетом казахстанского общества. Вот и Дом дружбы Семея стоит на страже семейного очага. Ведь, по сути, все обычаи и традиции, которые не устают пропагандировать члены этнокультурных центров города, так или иначе, связаны с институтом семьи. Кроме того, при Доме дружбы эффективно работает Совет матерей, в который входят активные члены этнокультурных центров и общественных организаций Семея.

Также в последние годы этнокультурные центры стали активно заниматься реализацией социально значимых проектов, многие из которых связаны с вопросами семьи и брака. К примеру, по словам заместителя председателя ОО «Казаки г. Семей» Ядвиги Радионовой, по инициативе их общественной этнокультурной организации в Восточном Казахстане был проведён фестиваль молодых семей, в котором приняла участие 51 молодая семья. Победителями стали семьи из Усть-Каменогорска и Семея.

– Работая над проектом, мы пришли к выводу, что молодые люди нуждаются в помощи опытных людей. Часто под влиянием эмоций они видят будущую семейную жизнь сквозь розовые очки. Поэтому, на наш взгляд, можно было бы ввести уроки по этике и психологии семейной жизни на таких уроках в школе, как самопознание. Подросткам надо рассказывать о проблемах выбора партнёра, о взаимоотношениях с родителями супругов, о спорах в семье и методах их разрешения, – внесла предложения Ядвига Радионова.

– Семья – это ключевая составляющая жизни для каждого человека, – комментирует член Ассамблеи народа Казахстана Александр Губанов. – Важно заниматься взращиванием молодого поколения, прививая ему правильные культурные мерки и взгляды на семейные вопросы. Не секрет, что основную роль в формировании межэтнической толерантности и межконфессионального согласия в стране играет семья.

Также, по её словам, общение с молодыми семьями навело на мысль, что молодые супруги перестали рассказывать друг с другу о прожитом дне, о том, что происходит в рабочем коллективе, обсуждать прочитанные книги, просмотренные вместе фильмы, просто оказывать знаки внимания. А отсутствие постоянного речевого контакта, тесного общения зачастую приводит к ослаблению связи между супругами. И когда-то любимый человек постепенно становится чужим и малоинтересным.

С этим мнением согласен и психолог гимназии № 6 Талгат Касымханов. По его мнению, в настоящее время просто необходимо работать не только с молодёжью, но и другими членами современной казахстанской семьи. Прежде всего, нужно выработать в обществе правильное формирование модели поведения каждого члена семьи, его роль и важность в доме.

– Мы не должны забывать, что на взаимоотношения в молодой семье огромное влияние оказывают родные и близкие молодожёнов. Это не только родители, но и бабушки, дяди, тёти и так далее. Так вот им не стоит забывать, что иной раз неосторожно сказанным словом они могут разрушить хрупкий мир чьей-то семьи, – отметил он.

То, что в современном обществе существует проблема обесценивания семейных традиций и взаимного уважения между членами семьи, говорят и иные факты. По словам старшего инспектора по защите женщин от насилия УП Семея Дины Амреновой, за пять месяцев текущего года в Семее наблюдается рост преступлений, связанных с семейно-бытовыми отношениями.

– В 2021 году зафиксировано 10 преступлений, в которых фигурируют либо супруги, либо близкие родственники. Среди них было одно убийство: брат убил брата при распитии спиртных напитков. Также произошло нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего: сожитель до смерти избил гражданскую жену. Анализ показывает, что преступления подобного рода в основном совершают люди, имеющие приводы в полицию либо привлекавшиеся к административной ответственности за распитие спиртных напитков. Таким образом, правоохранительным органам необходима помощь общественности в работе с неблагополучными семьями. Ведь многим достаточно провести коррекцию поведения, поговорить по душам, решить их социальные проблемы, и проблемы в семье решатся, – отметила Дина Амренова.

Именно этой работой занимаются специалисты ОФ «Центр семьи». По словам исполнительного директор общественной организации Людмилы Асташкиной, в её работе в качестве члена городской комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики часто приходится сталкиваться с семьями, где встаёт вопрос о лишении родительских прав.

– Матери пьют, гуляют, бросая детей на произвол судьбы. Им и дети-то нужны, по большому счёту, только для того, чтобы получать от государства детские пособия и АСП. От таких матерей мы обязаны оградить детей, ради их же безопасности, – считает Людмила Асташкина.

Но есть и другие семьи, где действительно нужна помощь общественности. Помощь – не только предоставление материальных благ. Это ещё и мудрый совет, поддержка, инициативность, доброта… Внимание и забота иногда творят чудеса. И, казалось бы, безнадёжная семья вновь крепко встает на ноги.

Сохранить семейный очаг всеми силами помогают и судебные органы. Как рассказала судья Семейского городского суда Айжан Абулкасимова, в городе уже второй год работает проект «Семейный суд», где тщательно рассматриваются все дела, связанные с разводами. Давая супругам шанс повременить с расторжением брака, судьи нередко помогают сохранить семью.

Софья Соболевская

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