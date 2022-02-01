Семипалатинцы – блокадному Ленинграду

В Центре документации новейшей истории Семея сохранились подлинные доказательства помощи наших земляков жителям блокадного Ленинграда.

78 лет назад советские войска освободили Ленинград от фашистской блокады, которая продлилась 872 дня. Осада города на Неве началась 8 сентября 1941 года, когда гитлеровцы окружили город и сомкнули кольцо. За это время от голода, холода, бомбёжек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев.

Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, а 27 января 1944 года блокада была полностью снята. В результате осады Ленинграда немецкими войсками, защищающие город советские войска оказались в окружении. Помимо основных сил Ленинградского фронта в кольце блокады оказалось и гражданское население, которое, согласно статистике современных исследователей, составляло около 2,5 миллиона жителей.

– По официальным данным, за время действия ледовой дороги, с ноября 1941 года по апрель 1942 года, из блокированного города было эвакуировано более 550 тысяч человек и доставлена 361 тысяча тонн грузов, из них 262 тысячи составило продовольствие. Помощь ленинградцам поступала из всех союзных республик. Конечно же, и трудящиеся Казахстана не остались в стороне. В начале мая 1942 года по инициативе передовых колхозов и коллективов Казахстана началась кампания по сбору подарков для героических защитников Ленинграда, – рассказала архивист Центра документации новейшей истории Семея Наталья Яковлева.

На местах, в каждой области были созданы специальные комиссии, которые занимались организацией всех мероприятий, связанных со сбором и отправкой продуктов блокадному Ленинграду. Деятельность этих комиссий наглядно отражают архивные документы, сохранившиеся в Центре документации новейшей истории.

Из доверенности В. Н. Постниковой, председателя заводского комитета Семипалатинского судоремонтного завода, делегированной областным комитетом КП(б) на Ленинградский фронт для сопровождения подарков красноармейцам, от 5 февраля 1943 года: «Областная комиссия при ОК КП(б)К по сбору подарков Красной Армии уполномочивает тов. Постникову В.Н., члена делегации по сопровождению подарков, принять груз в количестве 13 вагонов, из них: от мясокомбината 10 вагонов, мяса (в тушах) 70-75 тонн, и 3 вагона муки (45 тонн) от Заготзерно (мелькомбинат). 7 вагонов с мясом и 3 вагона с мукой отправляются в адрес политуправления Балтийского флота г. Ленинграда, 3 вагона с мясом в адрес партизан Ленинградского фронта».

В городском архиве сохранились воспоминания делегата В.Н. Постниковой, которую откомандировали доставить подарки от Семипалатинской области в действующую Красную Армию.

Из воспоминаний В.Н. Постниковой: «…В феврале месяце Семипалатинский обком КП/б/К командировал меня в качестве делегата от нашей области на сопровождение подарков в действующую Красную Армию Ленинградского фронта. Нашу делегацию от Казахской республики в составе 15 человек возглавлял тов. Нурмагамбетов, секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Среди делегатов были заслуженные товарищи с передовых предприятий и колхозов. Часть наших подарков была предназначена балтийцам Ленинградского фронта и партизанам Ленинградской области».

Делегация прибыла в распоряжение партизанского отряда, который находился на отдыхе, после долгой операции в тылу врага. Командир партизанского отряда рассказал ряд эпизодов. Партизаны делились на группы – проводники, связисты и др. Партизанам-подрывникам было задание – взорвать эшелон. Эту задачу партизаны выполнили блестяще. 1500 немцев уничтожили, и на 15 дней была прервана связь вражеских эшелонов. В этой операции партизанский отряд потерял двух человек. Уничтожено 34 вражеских карателя.

«Рассказывали партизаны о помощи колхозников, а именно женщины, девушки выполняли роль разведчиц, скрывали, лечили партизан, пекли для партизанских отрядов хлеб, стирали и чинили белье. Девушки за 10 километров по болоту приносили партизанам на линию обороны молоко.

Партизаны горячо благодарили трудящихся Казахстана за привезённые подарки и заверяли нашу делегацию в том, что они оправдают доверие народа в разгроме немецко-фашистских захватчиков: «Будем драться с врагом с железной стойкостью, упорством, как этому учит нас Родина!» – говорили партизаны».

4 марта делегация отправилась на самолёте в Ленинград. По дороге знакомили делегатов с окрестностями города. Было разрушено очень много домов, но, несмотря на это, он выглядел величественно, сурово и красиво. Работали театры, кино, магазины, ходили трамваи.

«5 марта мы посетили крейсер «Киров». Это один из красавцев нашей Балтики, героически защищающий город Ленина в дни величайшей опасности. Война застала крейсер в Риге на защите Таллинна. Крейсер «Киров» из Таллинна огнём своих батарей задерживал подход врагов к Ленинграду (за период войны с крейсера по фашистам выпущено 15000 тонн металла)».

Часть личного состава ушла в морскую пехоту. В беседе делегатам рассказали, как команда оказывала жителям Ленинграда большую помощь в восстановлении водопровода, электростанции и трамвайного движения. Также команда работала на заводах, пекли хлеб для жителей Ленинграда. Крейсер «Киров» помогал и проявлял заботу о детях, он имел подшефный детский дом, где находились дети, у которых погибли родители.

«Личный состав крейсера очень любит «Киров», часто рискуя жизнью, моряки спасали его, так например тов. Кашуба отрезал трос с минами, вплотную подошедшего к борту корабля. Мины имели по 300 килограмм взрывчатки каждая. За все героические дела крейсер «Киров» награждён орденом Красного Знамени».

6 марта делегаты посетили гвардейский полк лётчиков, где познакомились с героями Советского Союза, осмотрели аэродром, самолеты. «Мы видели боевые машины, которые были построены по последнему слову техники. Краснознаменный гвардейский полк принял активное участие в прорыве блокады Ленинграда. Полк сделал 500 тысяч вылетов, уничтожил 223000 живой силы противника. Летчики эскадрильи сбросили на врага 400 тысяч тонн металла».

Казахстанцы побывали и в Кронштадте – морском городке, неприступной крепости, посетили бригаду торпедных катеров, музей Великой Отечественной войны.

«Проезжая Неву, мы видели сожжённые до тла деревни Марьино, Пильно-Мельница, где никакого следа не осталось. Жители частью погибли с голоду, часть зверски замучена, многих угнали в рабство в Германию. Вместо красивого города Шлиссельбург осталась груда развалин. По улицам разбросаны вещи домашнего обихода, детские кроватки, разбитые швейные машины, посуда и др. Похоронены на улице танки, самолеты, валяются вражеские снаряды, провода и др. Ситценабивная фабрика превращена в груду камней. Сжимается сердце, когда на всё это смотришь, на все варварские разрушения и издевательства».

«Повезли нас и на передовую, где всего 2 дня как отбили немца. Ехали лесом, болотом – туда ехали спокойно, была стрельба, но небольшая, по дороге попадались подбитые танки, немецкие самолеты, убитые, грязные, оборванные, страшные фрицы. Фронт находился от нас в полкилометра. Встретились с бойцами (землянки чистые, удобные, есть электричество). Бойцы принесли баян. Сначала нас хорошо накормили, потом начали беседовать. В этой дивизии 600 человек, награждённых за боевые заслуги орденами и медалями. Здесь на передовой много было бойцов и комсомольского состава казахов, много из Павлодарской области и из Казахстана вообще. Например, тов. Касымбетов, старший лейтенант – казах, имеет медаль за отвагу. Или тов. Султанкулов – замполит батареи, имеет медаль за отвагу, за прорыв блокады Ленинграда и ряд других заслуженных товарищей».

Перед отъездом гости из Казахстана проехали на машине через Ладожское озеро, где в период блокады Ленинграда проходила «Дорога жизни». В то время по ней проходило до 14 тысяч машин с грузом. К Новой Ладоге ехали по новой шоссейной дороге, по которой эвакуировали ленинградцев. На аэродроме их ждал самолет-бомбардировщик, на котором летал бомбить Берлин Преображенский полк. Из Москвы казахстанцы отправились домой.

– Казахстанцы, несмотря на трудные условия военного времени, когда единственная разница от прифронтовой действительности состояла в нахождении их в глубоком тылу, собирали и делились последним с жителями и защитниками блокадного Ленинграда, – говорит Наталья Яковлева. – Победа в Великой Отечественной войне была одержана благодаря стойкости, смелости и храбрости нашего народа, потому что на всех фронтах Великой Отечественной войны в составе Советской Армии, а также на Ленинградском фронте плечом к плечу воевали представители всех республик, всех национальностей, проживавших в Советском Союзе. Были среди них и казахские воины, воевавшие и на суше, и в море, в составе различных воинских частей на подступах к Ленинграду.

Флора Левина

Фото предоставлены ЦДНИ г. Семея