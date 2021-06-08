Семеноводство всегда в приоритете

Особенность нынешнего аграрного сезона в том, что наблюдается устойчивый тренд на дальнейшее развитие сельского хозяйства Восточного Казахстана.

Один из самых первых явственных сигналов для рынка продуктов питания прозвучал ещё в прошлом году. Тогда стала более чем очевидной необходимость в локализации производства наиболее популярных и ценных в обычном меню населения продовольственных товаров в ВКО. На этой волне замещение импорта становится не просто чьей-то разовой инициативой, а потребностью. К этому вынуждают меры ограничения в связи с локдаунами, различные трудности и проблемы с логистикой для поставщиков продукции извне. Не нужно сбрасывать со счетов ценовую конъюнктуру, что меняется буквально на глазах. Как ни крути, выходит, что лучше и выгоднее производить самим, чем надеяться на дядю. В равной мере это относится к продукции растениеводства и животноводства, а также разным отраслям их переработки.

Между тем без хорошего семени в аграрном секторе и племени в сфере животноводства трудно и невозможно рассчитывать на гарантированный успех. Такие важные темы затрагивались в прессе на уровне Парламента страны. В частности, хорошо известный аграриям сенатор Ахылбек Куришбаев от их лица поднял проблему отечественного семеноводства. По общему мнению, необходимо уделить серьёзное внимание селекции своих сортов сельскохозяйственных культур. Это актуально в целях обеспечения независимости от поставок сортов или гибридов зарубежной селекции. Здесь в один тугой узел завязаны многие важные вопросы. Это и цена, качество, логистика, текущие и дальние перспективы.

Впрочем, подобные инициативы и мысли ложатся на подготовленную почву. В Восточном Казахстане имеется хорошая научно-практическая база. Нам приходилось не однажды принимать участие в крупных форумах аграриев, на которых обсуждалась профильная тематика. Более того, предлагались конкретные пути решения острых проблем. Запомнились слова одного из специалистов из стран СНГ, выразившего общую позицию многих своих коллег. Нужно иметь в своём распоряжении собственный генетический материал как в растениеводстве, так и в животноводстве. Достижение такой цели не является делом одного дня или года, скорее речь о десятилетиях, но к этому надо постоянно стремиться.

«Рудный Алтай» перед весенним севом обращался к теме качества семян. Сотрудники лаборатории сообщали, что аграрии сдают их на проверку не только для посева, но и для продажи. Причём в ближнее и дальнее зарубежье. Это говорит о большом потенциале сельского хозяйства ВКО.

На сессиях областного маслихата интересы аграрного сектора отстаивают депутаты, представляющие коллег из самых разных районов. В их числе руководитель одного их крупных агрохолдингов Восточного Казахстана – Фарид Абитаев из Глубоковского района и его коллега Ерлан Зайтенов из Бородулихинского района, а также Ербол Кубентаев. В общении с ними до и после сессии узнаёшь много нового.

В частности, ценный опыт производства масличных и зерновых культур, развития семеноводства стал брендом, которым вполне заслуженно гордится весь регион. Не так давно в известном хозяйстве в рамках рабочей поездки в нашу область побывал Премьер-министр РК Аскар Мамин. О том, какой важный импульс в дальнейшей работе придают внимание и поддержка государства на уровне республики, области, района и села, можно судить как по сегодняшним показателям, так и по планам на далеко идущую перспективу.

Кроме того, в Семее дан старт новому производству по переработке масличных культур на основе передовых технологий и в больших промышленных масштабах. Для обеспечения сырьём мощного предприятия актуальны уже сейчас вопросы увеличения производства маслосемян. И тема семеноводства, урожайности снова на первом месте.

В нынешнем году погода повторяет сценарий 2020 года. В минувшие выходные дни прошли сильные дожди в областном центре. Вовсе не факт, что обильные осадки выпали на всей территории, которая страдает от засухи. К сожалению, это сказывается не только на нежных всходах, но и на лесных массивах. О недавней трагедии с пожарами в Риддере известно всем. Из печального опыта делаются выводы, строится новый посёлок, надо лесу залечить раны.

Цифровой формат в Казахстане даёт нам шанс быть в курсе новостей всех регионов. На западе от безводья и засухи истощал скот, есть проблемы с кормами. Речь о том, чтобы нам самим научиться ценить и оптимально использовать водные ресурсы, пастбища в ВКО. Относиться бережно, получать выгоду для общества.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции