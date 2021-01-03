Наступающий Новый год восточноказахстанцы отметят необычно, в новом формате. Массовые мероприятия, утренники, корпоративы под запретом, но это не повод унывать. Утверждение, что Новый год – семейный праздник, стало актуальным как никогда! Какие же традиции создают праздничное настроение у жителей региона?

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ВМЕСТЕ

Сержант регионального командования «Восток» Мирбек Рахимбеков служит в рядах Вооружённых Сил Республики Казахстан с 2003 года. Решение стать военным было принято ещё в детстве. Поэтому после окончания кадетского корпуса МО РК им. Ш. Уалиханова, Мирбек прошёл службу в разных гарнизонах на различных должностях. Мирбек кавалер ордена «Айбын» ІІІ степени и обладатель нескольких юбилейных медалей.

Его супруга, старший сержант Гульнур Абдукаримова, тоже свыше пяти лет служит в рядах ВС РК. Вместе они воспитывают трёх сыновей и ждут пополнение!

– Наша главная новогодняя традиция – собираться всей большой семьёй вместе с родителями, – отметил Мирбек Рахимбеков. – Новый год – семейный праздник. Мы с радостью дарим подарки, желаем друг другу всех благ. Под ёлкой детей ждут сюрпризы, так было и у нас в детстве. Наряжаем ёлку уже в начале декабря. Всех казахстанцев поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю мирного неба, крепкого здоровья и исполнения заветных желаний!

ПИСЬМА ОТ ДЕДА МОРОЗА

«Не ждите волшебство, создавайте его сами!» – это девиз семьи Натальи Казаковой из Усть-Каменогорска. Вместе с мужем Алексеем они пятый год готовят сюрпризы для своих детей. Сын Лев с младшей сестрёнкой Машей каждый день в декабре получают письма от Деда Мороза.

– Когда я была в декретном отпуске, ожидая рождения дочери, хотелось создать сыну новогоднее настроение, ощущение сказки и волшебства, – призналась Наталья Казакова. – Смастерили рождественский календарь в виде большой картонной ёлки. На одной стороне ёлочных шаров приклеили цифры от 1 до 31. Каждый день переворачивали соответствующий шарик, получали от Деда Мороза задание. Сын выполнял их с удовольствием. В этом году сделали новогодний почтовый ящик, куда Дед Мороз присылает письма с заданиями

и посылки.

Есть и другие традиции, семья любит проводить предновогодние дни на свежем воздухе – кататься на горках, играть в снежки, лепить снеговика и пускать мыльные пузыри на морозе. В середине декабря они отмечают день кристальной чистоты. Вся семья под музыку наводит порядок в доме и украшает

ёлку.

ВЕСЁЛОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Новый год – один из самых любимых праздников в семье Лилии Кунст-Алимгазиевой. Лилия – кореянка, а её муж Руслан – казах. Вместе они воспитывают десятилетнюю дочь Лию. На праздничный ужин в этой семье традиционно готовят любимые национальные блюда.

– Обязательно готовим панчани – рыбу, маринованную с редькой, – сообщила Лилия. – Делаем суши с различными начинками. Куда же

без кимчи – маринованных овощей! И ещё одно фирменное блюдо – блинчики из рисовой муки. А еще девять закусок – различные салаты, морепродукты, мясо.

Праздник продолжается в тесном семейном кругу за просмотром любимых фильмов. Конечно, в семье дарят друг другу подарки, не забывая и про родственников.

– Поздравляю всех восточноказахстанцев с наступающим Новым 2021 годом, – говорит Лилия. – По Восточному календарю – это год Белого Металлического Быка. Желаю, чтобы он стал счастливее и благополучнее уходящего года. Пусть в каждой семье царят уважение, благоденствие и мир.

ПРАЗДНИЧНАЯ СМЕНА

Рафхат Тусупов работает в пожарной части № 1 Восточно-Казахстанского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» пожарным-спасателем. Вместе с женой Мариной воспитывают двух дочерей – Раяну и Малику.

– Я работаю посменно, сутки через трое. Случается, что смены выпадают на праздничные дни, – говорит Рафхат. – Не всегда удаётся отмечать праздники с женой и детьми. Но в этом году мне повезло, новогоднюю ночь проведу в кругу своей семьи. Для наших предков наступление зимы было временем, когда знаменитое восточное гостеприимство приобретало особое, жизненно важное значение. Ведь одинокий путник, попавший в снежную метель, мог просто заблудиться и замёрзнуть. Поэтому традиции предписывали степняку обогреть и накормить гостя. Мы на праздничный стол всегда готовим национальное блюдо – бесбармак.

Ева Ким

Фото из личных архивов героев