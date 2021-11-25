Семейный бизнес как образ жизни

В Жарминском районе фермерство давно стало семейным занятием, образуя прочные династии. Местные крестьяне работают на земле, передают её сыновьям и улучшают жизнь малой родины.

С 2016 года основное направление деятельности крестьянских хозяйств «Даурен» и «Жан», созданных семьёй Абдраимовых, – развитие племенного животноводства. Сегодня здесь содержится свыше 600 единиц маточного поголовья, из них 530 – племенной скот казахской белоголовой.

Животноводческие хозяйства Абдраимовых без преувеличения можно считать одними из самых крупных в районе. Находятся они недалеко от города Шар.

Идейным вдохновителем и бессменным руководителем семейного бизнеса является Чингис Абдраимов. Продолжают дело отца двое его сыновей – Нуртуган и Даурен.

Чингис Манапович родился и всю жизнь прожил в Жарминском районе, работал в совхозе села Кезенсу. После того как совхоз распался, вопрос «чем заниматься» даже не стоял. Да и некогда было раздумывать – двоих сыновей и дочь надо было растить, семью кормить.

В 1994 году Абдраимов-старший решил организовать крестьянское фермерское хозяйство «Даурен».

– 27 лет назад слово «фермер» разве что в западных кинофильмах встречалось, – вспоминает Чингис Манапович. – Ни грантов, ни господдержки не было. И животные на подворье росли без учёта, и зерновые выращивались в небольшом количестве, только для себя. Дела у нас на тот момент шли ни шатко ни валко, но постепенно всё вошло в норму.

В начале 2000-х хозяйство получило шанс на положительные изменения – фермерам начали выдавать государственные кредиты на развитие животноводства. Благодаря полученным средствам Абдраимовы смогли закупить к имевшемуся стаду КРС несколько голов баранов.

Поначалу специализировались на разведении скота мясного направления. Конечно, приходилось много работать – без этого не получишь результата. Наращивать «мускулы» с детства пришлось сыновьям главы хозяйства – они были главными помощниками для отца.

Затем Нуртуган, получив высшее экономическое образование, восемь лет проработал в банковской сфере. Но так уж случилось, что он и его младший брат загорелись фермерством, став достойными продолжателями дела своего отца.

– Ремесло животновода – дело трудоёмкое и не совсем модное по нынешним временам, – делится Чингис Манапович. – Сегодня, когда сыновья преуспели в своём выборе, я понял, что занятие фермерством – их стихия, состояние души и образ жизни, значит, такова воля судьбы. Я убеждённый сторонник простой истины, что человек должен заниматься именно тем делом, которому его душа радуется.

Пять лет назад младший сын Абдраимова – Даурен открыл собственное фермерское хозяйство. Сегодня КХ «Жан» активно развивается, увеличивая племенное поголовье.

Обязанности у Абдраимовых – у каждого свои. Отец взял на себя снабженческую часть, Нуртуган – работу с финансовыми и юридическими документами, Даурен занят хозяйственными делами.

Выбор породы казахской белоголовой, по словам животноводов, себя оправдал.

– Коровы этой породы неприхотливые, спокойно выдерживают морозы, а летом – жару и насекомых, поедают любую траву, но требуют больше простора. Животные быстро набирают вес, что для мясного животноводства имеет принципиальное значение, – поясняют Абдраимовы.

У жарминских фермеров сегодня 7400 га земли. Основные площади – это пастбища, на которых пасутся коровы и лошади с апреля по ноябрь. Места тут для содержания скота привольные. На отгоне фермеры построили летние домики для пастухов, пробурили скважины для водопоя животных. С декабря животные находятся на зимовке. За таким немалым хозяйством круглый год ухаживают семь работников. Во время отёла и уборочной страды дополнительно привлекаются местные жители.

– Ранней весной стадо выгоняют на пастбище, и до наступления холодов оно на подножном корме. Только с ноября по март его кормят заготовками – соломой, сеном и дроблёной зерносмесью. На таком меню животные хорошо набирают вес, а за их здоровьем следят специалисты районной ветстанции. Тем более казахская белоголовая порода не так часто болеет, и с ней нет проблем.

Самое важное время в животноводстве – это отёл, который обычно проходит зимой и до апреля включительно. Рождённые в это время телята самые крепкие. Они – главный «капитал» фермеров. За каждого здорового телёнка хозяйственники выплачивают своим работникам премиальные.

Что касается пастьбы, то в хозяйстве помимо традиционного способа используют электропастуха. Эта техническая новинка, по словам Абдраимовых, полностью себя оправдывает. Достаточно всего двух дней, чтобы животные привыкли и не пытались выйти за условное ограждение.

Концентрация сил в хозяйстве сфокусирована и на растениеводстве, чтобы обеспечить себе стабильную кормовую базу и для поддержки экономики хозяйства. Для выращивания ячменя, овса и многолетних трав на корм скоту хозяйство располагает собственными пахотными землями.

– В животноводстве это всегда стоит на первом месте, – отмечает Нуртуган Чингисович. – Весной ещё не успел сойти снег, а мы уже готовимся к следующей зимовке. Стремимся качественно провести посевную, а осенью в сжатые сроки и без потерь всё убрать, ведь это залог кормовой базы грядущей зимой. Чтобы не думать: хватит или нет, запас в нашей зоне рискованного земледелия надо иметь как минимум полуторагодовой.

В прошлом году для сытной зимовки скота накрутили 6700 рулонов грубых кормов, в этом году – всего пять тысяч. 170 тонн зерноотходов ячменя пришлось закупать дополнительно. Кроме того, заготовлена солома, кормосмеси из овса с пшеницей. Словом, к зимовке, несмотря на трудности, подготовились основательно.

– В последние два года наблюдается острая нехватка кормов, – поясняет фермер. – Раньше со ста гектаров сенокосных угодий собирали не менее 800 рулонов, а сейчас с 350 га – всего 70. Пришлось нынче даже камыш косить в пойме засохших озёр. В связи с участившейся засухой местные животноводы сейчас крайне нуждаются в поливных землях. Без прочной кормовой базы говорить о расширении производства не приходится.

Наряду с этим фермеры всерьёз переживают насчёт нехватки рабочих рук.

– Животные требуют внимания и заботы постоянно, каждый день. Современная молодёжь не готова к такой работе, большинство предпочитает ехать на заработки в город, где порой и зарплаты меньше, и работа не легче, но она считается более престижной, – сетуют Абдраимовы.

Для повышения прибыльности семейного бизнеса наряду с увеличением маточного поголовья казахской белоголовой сыновья Чингиса Манаповича решили расширить племенное хозяйство, начав разведение породистых лошадей. Для этого уже закупили в Актюбинской области жеребцов-производителей мугалжарской породы. По словам фермеров, это уникальный мясо-молочный тип казахских лошадей, по многим параметрам превосходящий экотипы других регионов республики.

Энтузиасты, которые душой прикипели к родным местам, считают своим долгом вносить посильный вклад в возрождение своей малой родины. Абдраимовы – первые помощники в благоустройстве населённых пунктов Жарминского района. Не скупятся они и на добрые дела, только афишировать их не любят. Недавно, например, приобрели и подарили новый дом для одной многодетной семьи. В трудный период пандемии не остались в стороне, купив дорогостоящий аппарат ИВЛ для больницы города Шар.

– Все мы люди, проблемы и заботы у нас одинаковые, и беды тоже. А благотворительность – это в первую очередь культура самих людей, а не наличие денег. Даже если человек имеет небольшой доход и даёт небольшие суммы, в его благотворительности смысл есть всегда: большая река складывается из маленьких ручейков.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива семьи Абдраимовых

Жарминский район