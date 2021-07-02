Семейное увлечение

Восточноказахстанцев приглашают принять участие в конкурсе семейного чтения.

Региональный онлайн конкурс «Читаю я и моя семья», посвящённый Году поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане, проводит Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина.

Сотрудники отметили, что основные цели конкурса – организация культурного досуга через развитие традиций семейного чтения, расширение читательского кругозора детей, повышение роли книги и библиотеки в обществе. А главной его задачей является помощь родителям в руководстве чтением детей, выявление и поощрение наиболее активных и творческих читающих семей.

Предоставленные работы участников конкурса будут оцениваться по критериям соответствия заявленному направлению; содержательности; оригинальности и эстетичности оформления; целостности творческого замысла и соответствия морально-этическим нормам.

Работы на конкурс принимаются в течение всего лета, по 10 сентября этого года, в формате видео. Их следует отправлять на электронный адрес – pushkinlibrary@yandex.kz с пометкой «Конкурс «Читаю я и моя семья». С полным положением можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Подведение итогов и награждение участников состоится 13 сентября в рамках проведения праздника, посвященного Дню семьи в Республике Казахстан. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте библиотеки имени Пушкина и на её страницах в социальных сетях.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева