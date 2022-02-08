Семей: время масштабного преображения

Промежуточные итоги реализации пятилетнего Комплексного плана социально-экономического развития Семея подвёл аким ВКО Даниал Ахметов на встрече с общественностью города.

Строительство жилья, школ, больниц и детских садов, а также водопроводных сетей, реконструкция теплоисточников и тепловых сетей – вот неполный список важнейших дел, которые были выполнены в Семее за последние несколько лет.

В наступившем году эти и многие другие проекты ждут своего продолжения. Все они преследуют главную цель – повышение уровня комфортности жизни семейчан.

Напомним, комплексный план, утверждённый Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в 2019 году, направлен на системное решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, реального сектора экономики, обеспечение занятости и роста доходов населения. Работы в рамках комплексного плана начались в 2020 году и продолжатся до 2025 года. Всего запланирована реализация 56 проектов на общую сумму 260 млрд тенге, из которых 98,5 млрд тенге выделили из республиканского бюджета, а остальную часть составили средства из местного бюджета, частных инвестиций и государственно-частного партнёрства.

Глава региона подчеркнул, что большое внимание было уделено активному развитию нового жилого района Карагайлы. Так, за два года здесь было введено в эксплуатацию пять арендных и 15 кредитных домов, построены внутриквартальные проездные дороги с велодорожками и освещением на общую сумму 3,5 млрд тенге. В этом году в микрорайоне начнётся строительство современной школы на 1200 мест.

Помимо этого, в рамках Комплексного плана в Семее коммерческие застройщики ввели в эксплуатацию 20 многоэтажных жилых домов. По региональной программе «Одноэтажный Восток» частными застройщиками возведено 78 одноэтажных домов. Отметим, что за два года планировалось ввести в эксплуатацию 256 тысяч квадратных метров жилья, фактически введено свыше 400 тысяч квадратных метров, то есть в 1,6 раза больше. Активная застройка жилого сектора позволила решить жилищные вопросы больше 2 200 семей.

Инфраструктурным сектором при плане 4,2 млрд тенге освоено 5,5 млрд тенге на реализацию 12 проектов. Благодаря чему жители поселков Степной и Холодный ключ были обеспечены центральным водоснабжением. В посёлке Ушактар построены внутриквартальные водопроводные сети. Для предотвращения загрязнения водөных ресурсов был отремонтирован коммуникационный дюкер через реку Иртыш. Примечательно, что данная проблема с ремонтом не решалась последние 15 лет.

Вместе с тем Даниал Ахметов отметил, что Семей – важный транспортно-логистический и торговый узел региона, через который проходят дороги международного и республиканского значения. А потому особое внимание уделено обустройству дорог.

Ранее по программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в Семее была завершена реконструкция участков автомобильных дорог Омск – Майкапшагай, что способствовало значительному росту объёмов перевозок транзитных грузов. Для развития транспортного и грузопассажирского потенциала будут реализованы два крупных проекта, в частности строительство обходной дороги города Семея протяжённостью 51 км и реконструкция автогужевого моста через реку Иртыш. В прошлом году завершена разработка технико-экономического обоснования проекта по строительству обхода, получена экспертиза на проект реконструкции автогужевого моста. В дальнейшем финансирование проектов будет отрабатываться с отраслевым министерством.

Многое сделано в части улучшения состояния городских дорог. За два года на текущий и средний ремонт дорожной сети выделено 7,2 млрд тенге, при плане 3 млрд тенге, что позволило привести в удовлетворительное состояние 90 км дорог и улиц. В установленные сроки в прошлом году завершена реконструкция автодороги по улице Джангильдина до трассы Омск – Майкапшагай, завершён средний ремонт 108 км автодороги Семей – Кайнар. Также было отремонтировано 106 улиц и дорог местного значения. Особое внимание уделено вопросам создания комфортной среды для горожан.

С 2020 года было благоустроено 24 объекта. Среди них такие крупные объекты, как пешеходная зона «Абай жолы», территория вокруг мечети, реконструкция площади имени Абая, благоустройство улицы Мәңгілік Ел.

Как отметил Даниал Ахметов, сейчас городские власти совместно с депутатами должны провести встречи с населением, чтобы каждый житель города ознакомился с комплексным планом развития Семея и поделился мнением, что необходимо сделать для комфортной жизни в городе.

Глава региона отметил, что Семей должен позиционироваться как центр науки и здравоохранения. Ведь социальная сфера города представлена развитой сетью медицинских и учебных заведений. Так, в Центре ядерной медицины и онкологии в прошлом году открылось первое в Казахстане отделение радионуклидной терапии, где на сегодняшний день пролечено радиоактивным йодом свыше 230 пациентов. А в отделении радионуклидной диагностики исследования прошли 607 пациентов. Частной компанией IN Vitro+ построена поликлиника с пристройкой реабилитационного стационара на 80 коек.

В сфере образования в прошлом году в области велось строительство трёх школ на 2100 мест, две из которых на 1500 мест были включены в комплексный план развития Семея. Завершено строительство школы на 1200 мест в посёлке Восточный.

Ещё одна школа на 300 мест появится в посёлке Степной. Примечательно, что строительство новых учреждений образования ведётся в окраинных районах города.

Кроме того, в рамках комплексного плана оснащено 30 школьных кабинетов, которые соответствуют стандартам НИШ. Отремонтировано более 50 объектов образования.

Даниал Ахметов принял участие в открытии двух студенческих общежитий колледжа сервиса и бизнеса. Строительство двух зданий на 288 мест началось в 2020 году. Генеральным подрядчиком выступило ТОО «Фирма «Азия».

Также глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия надземного перехода на кольцевой развязке к мечети имени Абая Кунанбайулы. Напомним, в прошлом году к мечети, расположенной на кольцевой развязке в районе подвесного моста, подвели северный надземный пешеходный переход. Проектировщиком проекта выступило ТОО «СемейОтделСтрой», подрядчик – ТОО «AGM Service». Длина моста составляет 48 метров, ширина − 2,5 метра, высота − 5,3 метра.

Аким области отметил, что надземный переход отлично вписывается в архитектурный облик мечети. Также он разгрузит участок дороги, увеличив пропускную способность автомобилей, обеспечит безопасный переход для пешеходов.

Сообщается, что строительство второго, южного, перехода начнётся уже в этом году. Как ранее рассказал руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Ерлан Уалиев, на его строительство потребуется 133,215 млн тенге. Протяжённость запроектированного пешеходного моста составляет 58 метров. На сегодняшний день уже получено положительное заключение госэкспертизы, требуется лишь выделение денежных средств.

В завершение визита Даниал Ахметов ознакомился с работой университетского госпиталя медицинского университета Семея.

Флора Левина

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Семей