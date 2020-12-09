Семей готовится к выборам 

Выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут согласно Указу Главы государства 10 января 2021 года. В этом году они впервые будут проведены согласно пропорциональной избирательной системе. Ещё одно новшество в том, что теперь каждый город определён как округ. Подробнее о нюансах грядущих выборов рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Семея Зейнолла Токаев.

В Семее полным ходом идёт подготовка к выборам. Территориальная избирательная комиссия уже начала выдавать удостоверения партиям, которые сдали все необходимые документы для участия. Те партийные организации, которые ещё не успели подать заявку на участие в выборах, могут сделать это до 10 декабря.

При этом отмечается, что выборы в этот раз пройдут иначе, нежели в прошлые годы. В частности, будет применена пропорциональная избирательная система – это одна из разновидностей избирательных систем, которые обычно применяются на выборах в представительные органы. При проведении выборов мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов.

– В этом году дата выборов назначена Президентом Республики Казахстан Касым— Жомартом Токаевым на 10 января 2021 года. Избирательные участки начнут работу за месяц до выборов, то есть 10 декабря. Новшество заключается в том, что каждый город теперь определён как округ. То есть на сегодняшний день мы называемся городская избирательная комиссия Семейского округа. В этом году все партии, которые зарегистрированы в соответствующих органах, имеют полное право принять участие в выборах. У нас в стране зарегистрировано всего шесть партий, все они провели съезды и конференции. У нас в городе также есть представительство всех этих партий, – говорит Зейнолла Токаев.

Готовится к работе и городская избирательная комиссия. Из 149 избирательных участков 108 расположены в городе, 23 – в сёлах и 19 закрытых участков находятся в медицинских учреждениях, воинских частях и в городских подразделениях внутренних дел.

– Проведена проверка, будет дано заключение, где нужно будет довести работу до конца. К сожалению, из 149 участков около 30 находятся на втором этаже зданий. Для того чтобы на выборы могли попасть люди с ограниченными возможностями, приобретены специальные подъёмники для инвалидов. В этом году изменены границы участков и уменьшено число избирателей на каждом из них. Все данные опубликованы в газетах «Дидар» и «Рудный Алтай». Распределены члены городской избирательной комиссии, – добавил Зейнолла Токаев.

Окружные комиссии упразднены. То есть на сегодняшний день работает городская избирательная комиссия и 149 участковых комиссий. В целом в архивизации и проведении выборов участвуют 1044 человека.

Что касается предвыборной кампании, то и она в этом году пройдет несколько иначе. Агитационная работа стартует 10 декабря. И если раньше пропагандировалась деятельность каждого из кандидатов, то в этом году агитацией могут заниматься только партии. Будет три бюллетеня: для выбора депутатов городского, областного маслихатов и Мажилиса. В бюллетенях также будут указаны только названия партий.

Наргиза Омарканова

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