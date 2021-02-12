Сельский спорт: инвестиции обнадёживают

В Курчумском районе, который имеет отдалённые приграничные территории, появляются новые спортивные объекты.

В минувшем году в эксплуатацию введены сразу несколько. Наиболее крупным из них является крытый плавательный бассейн в районном центре. На церемонии открытия объекта аким Курчумского района Дулат Кажанов сообщил, что его строительство стало возможным благодаря реализации Комплексного плана развития района (КПР) на 2020–2024 годы.

«Здоровый образ жизни граждан – базовое условие формирования здоровой нации. Поэтому следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту, о чем я уже сказал в Послании. Хочу повторить – это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение. По моему поручению Правительство пересмотрело подходы к финансированию массового и детского спорта, он будет обеспечен значительно большими ресурсами для развития. Эта задача должна быть на контроле депутатов Парламента». Из выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва 15.01.2021 года.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Как мы уже рассказывали, сметная стоимость проекта – 450 миллионов тенге. Строительство началось в апреле 2019 года. Длина плавательного бассейна – 25 метров, ширина – 8. Объект подключён к центральной водообеспечивающей системе села. Имеется установка для подогрева и очистки воды. Средняя температура составит +26 градусов.

Кроме бассейна на объекте есть медпункт, душевые, туалеты, тренажёрный зал, раздевалки, лаборатория для химического анализа воды и даже сауна. В общем, речь идёт не просто о бассейне для плавания. Район получил современный оздоровительный центр. Наконец, с вводом в эксплуатацию спортивного объекта стало возможным открытие порядка 15 новых рабочих мест.

Кроме этого, построены новые мини-футбольные поля в Алгабасе, Сарыолене, Боране и Калжыре. Ещё ранее спортивная инфраструктура района пополнилась большим спортивным комплексом, футбольным стадионом. В районном центре есть четыре мини-футбольных поля.

По информации заместителя руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сымбата Дуйсенгазина, для занятий спортом в районе действует 199 объектов. В том числе 35 спортзалов. Из них 32 находятся в зданиях школ. Район имеет неплохой показатель по вовлечению населения в регулярные занятия спортом – 33,8 процента.

Основной спортивной организацией района, как и в любом другом сельском районе, является районная детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). В общей сложности в Курчуме и других сёлах района работают 37 тренеров. Они ведут занятия по волейболу, футболу, лёгкой и тяжёлой атлетике, казах куреси, вольной борьбе, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, армрестлингу и боксу. В секциях занимается 904 ребёнка школьного возраста.

География «расселения» названных видов спорта на обширной территории района разнообразна. К примеру, тренировки детей по лыжным гонкам проходят в Урунхайке, Койтасе и Ушбулаке. Вольная борьба – в Маркаколе и Боране. Волейбол – в Маркаколе, Калжыре, Сарыолене, Алгабасе, Теректыбулаке и Курчуме. Казах куреси – в Калжыре, Каратогае, Алгабасе и Курчуме. Футбол – в Маркаколе и Курчуме. Армрестлинг – в Курчуме и Куйгане. Лёгкая атлетика – в Курчуме и Сарыолене. Футбол, тяжёлая атлетика и бокс – в Курчуме. Хоккей с шайбой – в Аксуате.

– В наступившем году современные ФОКи будут построены в Маркаколе и Калжыре, – говорит Сымбат Дуйсенгазин. – В 2020 году отремонтированы крыша и фасад спортивного комплекса. На центральном стадионе «Сарытау» заменили искусственное покрытие поля. В 2021 на этих двух объектах проведут дополнительный ремонт. В планах – дать детям возможность заниматься конными видами спорта. Пандемия не прервала тренировочный процесс в секциях. Тренировки проходят с выполнением всех карантинных требований.

РОССЫПИ ПОБЕД

В спортивные секции вовлечена примерно четверть всех школьников района, что само по себе является хорошим показателем. К тому же воспитанники ДЮСШ добиваются побед на различных соревнованиях. Так, Жарас Тынбаев и Доскан Шарипкан стали призёрами международного турнира в Алматы. Молдир Каликанова – неоднократным призёром мирового первенства по армрестлингу. Назерке Еркинова взяла приз азиатского первенства по этому виду спорта. Шалкар Калымов был включён в сборную Казахстана по волейболу. Адильжан Нурманулы играет в составе профессионального волейбольного клуба «Алтай-2». В состав «Алтай-3» вошли Нурай Оралбеккызы и Аяужан Кадырбаева. Примерно 20 детей из Курчума проходят подготовку в школе-интернате для одарённых в спорте детей в Усть-Каменогорске.

Спорт в самой отдалённой сельской глубинке долгие годы оставался на плаву благодаря труду энтузиастов, фанатов своего дела. Таковыми являются Абай Лаков из далёкой Урунхайки, который преподает физкультуру в школе и ведёт секцию по лыжным гонкам. Такой же энтузиаст проживает в селе Ушбулак, это Арман Калижанов.

Специалисты спортивной сферы района попросили назвать в публикации имена спонсоров, которые протягивают руку помощи в трудную минуту. Это Дулат Сарткожин из Маралды, уроженец района, ныне житель Алматы Жанабил Касымжанов, руководитель ТОО «Торе-Тогам» Нурлан Касымжанов.

НАСТАВНИК ЧЕМПИОНОВ

На вопрос о тренере, внёсшем значительный вклад в развитие спорта на селе, сумевшем поднять его на новый качественный уровень, собеседники без колебаний назвали имя Адильбека Баймухамбетова. Об этом человеке следует рассказать отдельно.

Он родился в маленьком ауле Жылытау. Отец трудился на почте, в семье было пятеро детей. По служебной необходимости семья переехала в Самарское, где Адильбек начал заниматься вольной борьбой. Продолжил тренировки при прохождении армейской службы. Поэтому выбор профессии был предопределён: поступил в физкультурный техникум.

По его окончании трудился в течение 15 лет учителем физкультуры в сельском проф-техучилище, где продолжал тренироваться. Новым местом работы стала ДЮСШ. В 2000 году после встречи с известным в области тренером Сатыбалды Кадырхановым в жизнь курчумского тренера пришёл армрестлинг. В этом виде спорта А. Баймухамбетов добился высоких результатов.

В его послужном списке подготовка чемпионов не только к областному и республиканскому, но и к Азиатскому и мировому первенствам.

– С 2005 года мы стали принимать участие в Азиатских первенствах, – рассказывает собеседник. – Неоднократно становились чемпионами. В том же году три воспитанника курчумской школы армрестлинга отправились в Токио на мировой чемпионат. Ерназ Нурахметов стал чемпионом мира, Ернат Кизаметдинов занял второе место, Даурен Камалканов – третье.

Вот ещё звёздные победы. Чемпионом мира стала в Канаде Назерке Малкайдарова. Золотую медаль привёз из Англии Нуржан Дукиев. Молдир Каликанова – четырёхкратный чемпион мира среди юниоров и взрослых. Почти со всеми своими воспитанниками Адильбек Баймухамбетов поддерживает добрые отношения и сейчас. Во взрослой жизни они выбрали разные профессии и успешно трудятся. Заслуженный тренер Казахстана продолжает тренировать детей.

Вот такие победы сельского спорта. Нет сомнений, что их число будет множиться. Впрочем, дело не только в наградах и званиях. Спорт воспитывает сильных и преданных граждан своей страны. Поэтому придание сельскому спорту массовости – самая главная задача.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район