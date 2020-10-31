Сельский «гортоп» на страже тепла 

Нынешний отопительный сезон в Кокпектинском районе стартовал в срок и без лишних авралов. Уровень готовности к ответственному периоду по запасам топлива и угля, исправности теплоисточников позволяет надеяться на благополучное прохождение холодных месяцев года.

По информации руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Кайрата Джилкишиева, в районе насчитывается 7916 частных домов. На зимний период частному сектору требуется порядка 33 тысяч тонн угля. За одну тонну этого топлива поставщики просят от 16 до 18 тысяч тенге. Помимо частного сектора в районе имеются 57 многоквартирных домов, преимущественно двухэтажных. Когда-то они были подключены к центральному отоплению, теперь из благ остались только действующие водопроводы и канализация. Обогреваются квартиры автономными теплоисточниками – обычными печками. Потому и эта категория жилого фонда нуждается в твёрдом топливе.

В существующих 17 сельских округах угольным бизнесом занимаются 47 поставщиков из индивидуальных предпринимателей, ТОО и крестьянских хозяйств. Кроме того, давним партнёром района в сфере поставок угля выступает ТОО «Иртыштранс», которое доставляет топливо по воде. На его долю приходится 1600 тонн угля. Однако наибольший объём поставок в район принадлежит ИП «Виничук», соответственно, это предприятие является самым крупным игроком на местном топливном рынке. Кроме того, в его собственности угольный склад с весовой, который кокпектинцы называют по старинке «гортопом».

Побывав на нём, убедились, что здесь имеется солидный запас. Житель села, которому нужен уголь, по телефону или придя в «гортоп» делает заказ. Уголь загружается в тележку и доставляется трактором по названному адресу. Во время нашего визита был сделан рейс по одному заказу и сразу же началась загрузка по следующему, ведь спрос на уголь накануне зимы всегда высок.

Как рассказала представитель ИП «Виничук» Ольга Виничук, создано предприятие в 2006 году.

– Сейчас на нашей площадке порядка двух тысяч тонн угля, – говорит О. Виничук.– Реализуем его по 17 тысяч тенге за тонну, включая доставку по районному центру. От доставки в периферийные сёла пришлось отказаться: из-за расстояний затягивается выполнение других заказов. Поэтому эта категория потребителей вывозит уголь на своём транспорте. Завозим его на «КамАЗах» товарищества из разреза Каражыра.

Стоит отметить, что «гортоп» не останавливает свою работу всю зиму и часть весны, вплоть до окончания отопительного сезона. То есть у кокпектинцев всегда есть возможность приобрести здесь уголь. Некоторые семьи, в особенности с невысоким доходом, покупают его малыми партиями, в зависимости от финансовых возможностей.

Как выяснилось, ТОО «Виничук» является ещё и поставщиком для бюджетных организаций района. К примеру, из имеющихся 35 объектов здравоохранения только один имеет электроотопление, все остальные – на твёрдом топливе. Угля для больниц, врачебных амбулаторий и медпунктов района требуется на отопительный сезон 3650 тонн. Этот объём поставлен во все учреждения здравоохранения ИП «Виничук» совместно с ИП «Бойкова».

Как рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства района Кайрат Джилкишиев, ещё одну крупнейшую бюджетную сферу – образование – представляет 41 объект. Из них два – на жидком топливе (солярке) и 19 – на электроотоплении. Остальные образовательные объекты имеют свои котельные, работающие на угле. Потребность в нём составляет 5743 тонны. Весь этот объём доставлен до школ и садиков. Еще 800 тонн угля требуется для учреждений культуры района, которые также обеспечены в полном объёме.

– Отопительный сезон проходит в штатном режиме, – говорит руководитель отдела ЖКХ. – Во всех бюджетных учреждениях поддерживается необходимый температурный режим, имеется достаточный запас топлива. В этом году мы провели текущие ремонты теплосистем. Произведена замена насосов и некоторого другого оборудования котельных.

Работа этих теплоузлов в отопительный сезон определит благополучный исход зимнего периода. Поэтому в ходе подготовки материала заглянули в котельную Кокпектинской районной больницы. Она встретила ровным гулом двух работающих печей. Заведующий хозяйством медицинского учреждения Талгат Жумагулов рассказал, что подача тепла в больничные палаты и кабинеты врачей ведётся стабильно. Этим летом была произведена замена оборудования на три миллиона тенге. В котельной появились новые насосы и очистная установка для воды. За одну смену сжигается 8-9 тонн угля, в смену работают по два кочегара.

– От их работы зависит многое, – говорит заведующий хозяйством. – Поэтому стараемся создать для них хорошие условия.

Собеседник показал комнату отдыха кочегаров. Есть у них душевая, туалет. Кроме того, в смену каждый кочегар получает по одному литру молока за вредность.

Такой же порядок довелось увидеть и в котельной Кокпектинской средней школы. По информации директора Нургуль Сармановой, за смену сжигается до двух тонн угля. С приходом холодов этот объём, конечно, возрастёт. Сейчас в школе тепло, и этот режим надеются сохранить в течение всего отопительного сезона. В настоящее время на складе школы хранится 280 тонн угля. Еще 420 уже оплаченных тонн находятся по договорённости на базе поставщика – ИП «Виничук».

Кстати, аналогичное предприятие действует и в селе Самарском. Первые снегопады кокпектинцы встречают без волнения: район хорошо «укутался» в преддверии холодов.

Рысбек Жантыкеев

Кокпектинский район