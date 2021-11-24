Сельский центр здоровья

Первый в регионе Центр оздоровительной физической культуры открылся в Глубоковском районе. Это стало возможно благодаря государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2025».

Центр One Fit, начавший свою работу в посёлке Глубокое, – уникальный проект, аналогов которому нет в Восточном Казахстане. Его специализация – оздоровительная физическая культура с уклоном на коррекцию с помощью остеопатии.

Альбина Калынова на протяжении шести лет является инструктором по оздоровительной физкультуре, занимаясь с женщинами и детьми.

– За 14 лет работы учителем физкультуры в общеобразовательной школе и тренером в спортшколе я столкнулась с такой проблемой, как достаточно большое количество детей, имеющих стойкие нарушения здоровья (сколиоз, нестабильность шейных позвонков, плоскостопие и другие). Эти ребята не имеют возможности заниматься в спортивных секциях и на школьных уроках физкультуры, так как для них не предусмотрены ни спортивная инфраструктура, ни специальная методика занятий, да и специалистов по адаптивной физкультуре у нас практически нет. В итоге из стен школы выходят дети, не имея абсолютно никакой физической подготовки, более того – с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, – рассказывает Альбина Калынова.

Шесть лет назад, решив, что назрела необходимость исправить сложившуюся ситуацию, девушка открыла в посёлке Глубокое Центр оздоровительной физической культуры. У неё было высшее физкультурное образование, опыт работы фитнес-тренером, а также диплом остеопата.

Альбина на практике убедилась, что детям с проблемами здоровья действительно можно помочь, для этого необходимы регулярные физкультурные занятия, причём с раннего возраста.

Для этого, конечно, нужно было оборудование, спортивные тренажёры, квалифицированные специалисты. Поэтому, узнав о государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2025», девушка решила воспользоваться её возможностями, приняв участие в конкурсе на получение гранта.

Успешно защитив бизнес-проект, получила пять млн тенге, на которые приобрела несколько тренажёров, необходимых для комплексных упражнений, открыла пять дополнительных рабочих мест. Теперь в Центре оздоровительной физической культуры вместе с тренером Альбиной Калыновой работают врач-кинезиотерапевт, врач ЛФК, массажист-инструктор тренажёрного зала, специалист по чистоте. Все вместе они заботятся о здоровье каждого подопечного.

По словам специалистов Центра, показаниями к остеопатическому лечению могут быть самые разные нарушения и сбои в организме. Чаще всего это различные болевые синдромы: боль в спине и суставах, головная боль, головокружения и шум в ушах, последствия различных травм, частые простудные заболевания и патологии ЛОР-органов, нарушение работы ЖКТ, кривошея, плоскостопие, остеохондроз.

Показаниями к посещению остеопата с детьми являются родовые повреждения, гипервозбудимость, беспричинные беспокойства у младенцев, срыгивания, задержка физического и психического развития, задержка речи, асимметрия тела и многое другое.

Обучение Альбина Калынова проходила в Международной академии остеопатии TISO в течение четырёх лет. Её педагогом был вице-президент ассоциации остеопатов Франции, преподаватель школ TISO в Великобритании, Франции, России, Казахстане Dominique Triana. Он лично присутствовал на открытии глубоковского Центра, чтобы поддержать свою ученицу.

– Очень рад, что мои знания, которые я передал Альбине, будут приносить пользу жителям вашего района, – сказал он. – Знаю, что в развитии её начинаний большую помощь оказали местные власти, а также полученные грантовые средства. Государственная поддержка малого бизнеса является важным показателем экономической активности Казахстана.

На мероприятии по случаю открытия Центра также присутствовали аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова, председатель совета деловых женщин при Палате предпринимателей Елена Березинская-Абилова, представители сферы культуры и спорта, общественность района.

Dominique Triana вкратце рассказал присутствующим об остеопатии.

– Все слышали об этом направлении медицины, но далеко не все понимают, чем именно занимаются эти специалисты. Остеопатия базируется на постулате: любое заболевание возникает из-за искажения в структурно-анатомических связях между органами и частями человеческого тела.

Остеопатическое лечение направлено не на конкретный орган, а на искоренение причины неблагополучия и запуск естественных восстановительных механизмов. Специалист диагностирует заболевания с помощью чувствительности собственных рук. Особые способы воздействия на отдельные органы открывают новое видение борьбы с недугами без таблеток, уколов и операционных вмешательств, – пояснил доктор остеопатии.

На сегодняшний день лечебной физкультурой в глубоковском Центре занимаются 35 детей и около 60 взрослых. Тренировки проводятся как групповые, так и индивидуальные. При подборе специальных упражнений учитываются особенности каждого посетителя.

– Благодаря тому, что государство поддерживает начинающих предпринимателей, в регионе открывается немало полезных для людей объектов, – отмечает Альбина Калынова. – Надеюсь, что с помощью нашего Центра дети, независимо от их физических возможностей, смогут реализовать свой потенциал и стать здоровыми, полноценными членами общества. Кстати, вдохновившись успехами, мы намерены расширяться. И следующий подобный Центр хотим открыть в Усть-Каменогорске.

Бахыт Сарсембаева

Фото автора и из личного архива А. Калынова

Глубоковский район